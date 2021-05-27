「試當真」Kayan9896同居Locker林家熙？　家居Look攬貓照片洩蜜

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-27 21:30

YouTube頻道「試當真」因題材貼地日漸走紅，開台半年已吸逾25萬觀眾訂閱，同時亦令一眾幕前一炮而紅，林家熙（Locker）與有「港版子瑜」之稱的吳家忻（Jeannie／＠kayan9896）一同拍攝之《唔通佢有男朋友》成最多觀看之影片，而兩位主角亦疑因此擦出愛火花，Locker曾在影片中說過一句對白：「我唔鍾意Jessica（陳苡臻），鍾意＠kayan9896！」熊仔頭亦曾狙擊：「我以為係做戲嚟，點知用真嘢！」Locker當時避忌不回，近日二人發展神速更疑似同居。

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兩位緋聞主角先後亦曾公開回應過，kayan大方指：「喺街見到我拖住嗰個就係嗰個，想將感情事低調啲。」Locker就相對避忌：「絕對冇能力私有化Jeannie，只係大家了解中，有食飯、去街，大家相處都舒服同啱傾，有發展空間。」不過周三（26日）kayan就上載一張穿着居家服躺在Locker家中客廳的照片，並與Locker愛貓「花生」相擁，明顯公開戀情，令一眾眼尖的網民紛紛起哄：「你點影的？」、「主權宣示Po」；也有人以影片對白回覆：「總結，進度良好，應該好快就可以溝到佢啦！」