吳業坤與ERROR跨台友誼唔轉「地下情」　自認想親試「死亡行星」

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-22 20:03

吳業坤（坤哥）周六（22日）義氣出席好友谷婭溦新碟《哭牆》見面會，在日本回歸後首度出席公開活動，坤哥直指感覺久違。提起坤哥早前與ERROR成員193（郭嘉駿）合照，兼交換兩個電視台的吉祥物Sound Bear及TVBuddy，及後就傳出新劇被飛起，對於有沒有被高層召見或被雪藏，坤哥回應指：「其實真心冇嘅，都知道大家係朋友，只係音樂上嘅合作，咁啱劇同奧運工作撞咗，嚟緊有機會去拍攝好多奧運Item，所以先迫不得已二揀一，然後就引致大家猜測。我係冇事㗎，仲未有事。我覺得冇事嘅，但將來嘅嘢講唔埋。」

坤哥早前與ERROR成員193（郭嘉駿）合照，兼交換兩個電視台的吉祥物Sound Bear及TVBuddy，疑引起被雪風波。（Facebook＠吳業坤）

至於會否因今次事件而減少或低調跟ViuTV的朋友見面，坤哥就指不會：「除咗193，其實都識咗保錡好耐，其實做音樂呢個圈子好細，唔會話分唔分電視台或者公司去選擇朋友。」談起近來《ERROR自肥企画》人氣高企，坤哥亦直認有留意：「有睇Facebook啲短片都會知節目做咗咩，基本上有啲洗版都一定睇到。（最喜歡的部份？）死亡行星，都想試下彈人嘅感覺。」

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早前「連登討論區」出現一則帖文指希望部份TVB藝人過檔ViuTV，並點名鄭裕玲（Do姐）、農夫、森美、李佳芯等，坤哥亦有被點名，他笑指：「我覺得唔好話過唔過去，大家有合作，第時可以派歌上去，對樂壇嚟講都係一件好事，（想上《Chill Club》？）如果音樂節目，作為歌手，歌曲可以傳播到畀更多唔同觀眾就更好。」