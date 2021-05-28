佘詩曼生日獲粉絲搞大型派對慶祝　收過百玫瑰花親分送鄰居超有愛

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-05-28 19:14

近年已將重心轉移內地發展的佘詩曼做得有聲有色，2018年主演清裝劇《延禧攻略》將她的演藝事業再次推向高峰，好演技備受肯定收穫不少粉絲。然而適逢28/5是她的46歲正日生日，所以她的粉絲已提前一日為她舉行大型慶生派對，令到她非常感動爆喊。

佘詩曼28/5是她的46歲正日生日。（佘詩曼微博圖片）

粉絲們一早已到達場地上布置，現場擺滿多種鮮花﹑汽球同燈飾，整個環境充滿粉紅色少女味滿滿。而當佘詩曼到達現場時，眼見一片粉紅色花海已經好感動，隨即一大班粉絲就為她唱生日歌，當下她已經眼眨淚光：「把我搞哭了，討厭。」

眼見粉絲的用心當場爆喊。（影片截圖）

而一班粉絲亦好有心製作了佘詩曼過去的從出道到現在的影片，回望從前的自己令她想起了好多事，突然感觸起來就落淚了：「太感動了，剛才看到你們送給我的那個視頻，其實讓我想到很多就是以前很多很多跟你們一起的回憶。」還表示粉絲們絕對是她的怏樂源泉：「記得有一個人說，他不開心的時候看到我就會重新開心起來，振作起來就會好了就會笑了。其實我也一樣，有時候在我不開心的時候或者情緒很低落的時候，看到你們的留言我很開心，也會讓我振作起來。」強調今次的慶生派對是她今年過得最開心的一日。

回望從前的自己有好多感觸。（影片截圖）

另外，在生日會上她收到不少粉絲送的生日禮物，其中擁有一束528朵玫瑰花非常壯觀。而她則被爆將這一些玫瑰花分成多份送給鄰居一同分享粉絲的愛，從網上曝光的照片可見，她身穿輕便服裝親自處理這些玫瑰花非常用心，而有收到花的鄰居之後更將這一份喜悅上貼微博，還不斷激讚她本人非常漂亮。而佘詩曼這個舉動實在太暖心，不少網友都表示做她的鄰居好幸福。

佘詩曼將收到的花朵同鄰居分享。（微博圖片）