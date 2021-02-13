燕雲台︱佘詩曼為馬奴同妹妹開戰　盛一倫戲外靠美男計上位

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-02-13 20:30

由唐嫣、佘詩曼、竇驍等人主演的內地劇集《燕雲台》今（13日）在無綫（TVB）翡翠台播出大結局，蕭胡輦（佘詩曼飾）終究因為男色而自尋死路，為了一位身份低賤的馬奴撻覽阿缽（盛一倫飾）竟同妹妹蕭燕燕（唐嫣飾）開戰。戲內盛一倫靠男色上位，戲外的他亦被傳獲男導演賞識才有機會主演劇集《太子妃升職記》而走紅。

在劇中盛一倫靠男色上位。（《燕雲台》微博圖片）

有收看劇集的觀眾都知道，蕭胡輦在北方鎮守巧遇當地的馬奴撻覽阿缽，他一出場就已經非常吸睛，祼露上半身展現其壯碩肌肉在水池上幫馬匹洗澡，看到蕭胡輦心動不已，當時已經對他有好感。而撻覽阿缽就從眼神知道蕭胡輦是對自己有好感，從而向她展開攻勢，在一場騎馬比賽中他就不斷用甜言蜜語哄蕭胡輦：「你從我身旁經過便帶走了我的心。」正正因為如此他成功上位，從一位低賤馬奴變成帶兵將領，最後因為他對蕭燕燕不敬而且刺殺主上耶律隆緒變成階下囚，為了不讓自己的男人受苦蕭胡輦闖入大牢拯救，最後更同妹妹開戰姐妹二人正式決裂。

佘詩曼已經對盛一倫動心。（影片截圖）

歷史上這位馬奴的確存在，還被形容為「姿貌甚美」，可想而知他的外形應該相當出眾，該角色找來盛一倫出演絕對合適，事關他長相精緻身材高大壯碩，配得起美男子的稱號。戲外的他同樣靠男色上位，2015年由他主演的網絡劇《太子妃升職記》大受歡迎，劇中他的穿着打扮頗為性感，有大量展現身材的戲份出現，讓不少觀眾大飽眼福，再加上無厘頭的劇情帶給觀眾歡笑聲，促使盛一倫上位成為炙手可熱的男明星。

盛一倫在《太子妃升職記》不斷曬肌。（《太子妃升職記》微博圖片）

不過他能夠出演《太子妃升職記》則傳出他同劇集導演有過從甚密的關係，事實上在拍《太子妃升職記》之前，盛一倫已經拍過一部作品《鏡像效應》可惜未能走紅。就在機緣巧合之下他獲得男導演侶皓喆的賞識，從而成為劇集的男主角，當時的他並不是學戲劇出身的，只是一名外形姣好的模特兒而已，侶皓喆如此大膽起用他，所以令外界有不少猜測。

盛一倫不時上貼肌肉照。（盛一倫微博圖片）

盛一倫同侶皓喆的緋聞傳了多時，早年更傳出他們二人已經在國外結婚了，不過事後就遭到盛一倫方面否認。另外，侶皓喆往後拍攝的作品中都找到盛一倫的影子，就好比《將軍在上》等。而且在拍攝該劇集時，有傳出他們二人曾一同消失場多時導致拍攝中斷，二人關係看似非常曖昧。

盛一倫同侶皓喆曾傳緋聞。（盛一倫微博圖片﹑侶皓喆微博圖片）