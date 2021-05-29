造美人︱16強驚現前亞姐被指有冠軍相　元祖級網紅太靚女遭淘汰？

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-29 08:30

由強尼、沈殷怡、練美娟主持的ViuTV真人騷《造美人》將於6月7日首播，節目最近推出預告，16強佳麗燕瘦環肥俱全的造型照隨即引來大眾對外貌及身材的評頭品足，在科技發達下很多女孩都會利用整容、打針等手段改造自己變得更美，節目隨即帶出何謂美的反思，亦打破大眾對選美節目的定型想法。從最新一則預告可見，有參賽者聲淚俱下發問：「真係需要咁多努力去變靚先有資格成為一個合格嘅女人？」據悉16強參賽者最後均會脫胎換骨，更會以比堅尼造型登場。

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從ViuTV發布的預告片段看到熟悉的身影，她是元祖級YouTuber戴月（Kikko），曾活躍於頻道Bomba而為人所熟知，曾參演ViuTV劇集《黑市》及《YOLO的練習曲》，個人IG擁逾9萬粉絲。記者向Kikko查詢，她直認曾報名參加及面試，不過就未獲選為16強，外貌及人氣兼不俗的Kikko透露參賽原因：「嗰時想睇下佢哋嘅專家覺得我有咩改善，我自己就想身形靚啲，學下啲儀態；靚冇盡頭㗎嘛，係女仔都想自己再靚啲！」

Kikko憶述面試當天的情景：「要素顏，着泳衣俾專家睇下你有咩要改善。」至於自己的落選原因，她就猜測：「當時佢哋覺得我可能做唔到佢哋想要嗰種好大反差嘅效果啩，所以監製就冇揀到我，叫我去試下去選《口罩小姐》，不過最後我都冇去到。」

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