二月廿九︱導演羅嘉駿冀跳出典型港劇框架：師奶劇打開邊集都明

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-28 08:00

ViuTV開台5年除了培養出男團MIRROR及ERROR，電視劇及綜藝節目亦愈來愈多人睇。講起ViuTV劇集便不得不提由劉俊謙及吳海昕主演的純愛穿越劇《二月廿九》，劇集於新加坡Asian Academy Creative Awards獲頒香港區最佳劇集，在拍攝上像日本電影般唯美，令本地觀眾耳目一新，周四（27日）ViuTV發布的《今世做電視》請來幕後班底監製兼導演羅嘉駿（Steve）、編審黃智揚（Yellow）以《還未夠好．還未夠遠》為題受訪，亦紀錄了續集《940920》的預告拍攝花絮。

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《二月廿九》的畫面和調色備受讚賞，Steve指：「我好唔想好似典型港劇咁有嗰種數碼Feel，我自己嘅要求係近似日系電影嘅感覺，所以《二月廿九》唔係純調色去影響顏色，燈光同攝影師揀嘅濾鏡、美術嘅顏色設計都會影響畫面。」Steve亦自覺應以畫面說故事，亦花了不少心思在鏡頭上：「同典型港劇唔同、情緒同畫面嘢鏡頭我哋會度得多啲。」Yellow認同不應以對白「畫公仔畫出腸」：「有啲嘢唔係講出嚟，有啲情緒、有啲心聲唔知點解好多港劇都會講出嚟，我平時都唔會講呢啲，咪用行動去代替，盡量貼近返人類嘅生活狀態。」

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【二月廿九．劇評】力證刀仔可以鋸大樹 TVB再故步自封就係咁先

Steve坦言在《二月廿九》及《教束》播出前對劇集不寄予厚望，畢竟與傳統電視製作的三機拍攝及說故事手法皆大相逕庭，拉近了與觀眾的距離是喜出望外的結果：「其實睇師奶劇同睇我哋嘅劇好唔同，因為師奶劇無論打開邊一集都會睇得明，佢都係講誤會、爭產、偷聽到，之後又打和、煮個麵你食，咁對電視台嚟講咪好事，隨時打開都有得睇；我哋呢啲對觀眾挑戰就高啲，你冇睇上一集就唔明今集講乜，對個電視台嚟講挑戰高啲，前一集鋪得唔靚下一集觀眾就唔想睇。」Steve續指電視台有責任令節目質素有所提升，不停帶新的事物予觀眾。

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雖然劇集成績反應好，但質素上二人卻未盡滿意，不過大家都已經盡力：「我哋嗰種黐線同格仔Mike導（劉諾衡）嗰種黐線應該唔同，我哋嗰啲黐線係好不計較，總之係24小時不停通頂，明明做少啲都可以解決到，但佢哋都唔介意去做多好多步，令效果提升1－2％質素！」劉俊謙大讚：「如果冇熱情嘅話唔會OT咁多；《教束》仲《二月廿九》都係佢哋第一部作品，所以佢哋仲有太多潛能係我哋未見到。」

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