好聲好戲｜陳自瑤聲演《雷雨》三票奪冠　馮盈盈臨場失手衰呢樣

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-28 23:59

無綫（TVB）節目《好聲好戲》今晚（28/05）最後一集，戰況非常緊張，終極三強「爆Show女王」馮盈盈、「配音路人甲」張振朗、「凍齡女神」陳自瑤進行「三強混戰」，一同為《雷雨》配音，最後爭奪好聲好戲傑出聲演總冠軍。

馮盈盈、張振朗和陳自瑤聲演《雷雨》。（《好聲好戲》截圖）

4位「旁聽生」聲演完畢後，就到由馮盈盈、張振朗和陳自瑤正式上場，分演聲演《雷雨》的「魯四鳳」、「周萍」以及「魯侍萍」。配音完畢後，評判們都露出了驚嘆的表情，而他們三人則相擁打氣。

馮盈盈聲演「魯四鳳」，評判覺得她不夠感情。（《好聲好戲》截圖）

鄭麗麗說：「張振朗，有啲對白我聽得唔係咁清楚你講乜。」何璐怡：「比較老派嘅語氣，我覺得你拿捏得唔錯。」丁羽：「四個字，無懈可擊。」汪明荃（阿姐）也說：「令我諗起當年喺麗的訓練班，呢套（《雷雨》）係曹禺非常出名嘅劇本，我哋每個都要排，我覺得你哋有少少那種感覺。」

陳自瑤聲演魯侍萍，成為好聲好戲傑出聲演總冠軍。（《好聲好戲》截圖）

最後評判們在後台誰是冠軍時，阿姐就說：「馮盈盈可能之前綵排放晒啲感情，之後又唔識點樣放返（感情）入去。」丁羽：「陳自瑤前半段做好人，之後發脾氣做得好好。」王祖藍：「我覺得張振朗甩嘴嘅地方幾多。」最後由陳自瑤以三票成為「好聲好戲傑出聲演總冠軍」。完結時阮兆祥還問王祖藍：「會唔會有第二輯？」王祖藍就表示決定權要交給觀眾。

張振朗聲演「周萍」，被評有點甩嘴。（《好聲好戲》截圖）

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