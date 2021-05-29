940920︱取消台灣取景劇本要大執　導演Steve：咁我哋就拍好香港

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-05-29 20:15

由羅嘉駿（Steve）監製兼導演，黃智揚（Yellow）編審，劉俊謙、吳海昕主演的ViuTV純愛穿越劇《二月廿九》在拍攝上像日本電影般唯美，令本地觀眾耳目一新，劇集更於新加坡Asian Academy Creative Awards勇奪香港區最佳劇集，觀眾迴響不俗令劇集一早敲定會開拍續集《940920》，並於明年2月28日播出。《940920》原定到台灣取景，由於當地疫情嚴峻，起行日子一改再改，周六（29日）Steve就貼上一張維基「不可抗力」定義的照片，忍痛宣布取消出埠拍攝的計劃。

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【二月廿九．劇評】力證刀仔可以鋸大樹 TVB再故步自封就係咁先

Steve無奈改變原定出埠拍攝的計劃：「發明呢個字（不可抗力）嘅人，應該覺得人生有好多嘢都係不可抵抗。命運有時就係整定咗，係無得揀，無得反抗。我哋拍《二月廿九》嘅時候好幸運，12月中拍完北海道，1月全球疫情蔓延，如果我哋遲一個月都分分鐘拍唔成。當時我仲好天真咁覺得，SARS（沙士）咁大件事一年半載都完啦，今次都應該好快完嘅。OK，《940920》繼續出埠，今次拍台灣！半年過去，疫情無受控，我哋決定推遲拍攝期。再過半年，台灣開始每日幾百宗確診，全面暫停工作簽證。我哋遇上咗不可抗力，可能係天災又可能係人禍，總之結論係我哋出唔到埠，無得反抗，no bargain。」

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Steve選擇以樂觀的心態面對：「既然個天想我留係香港，咁我哋就拍好香港，做好本土電視劇。個劇本要大改，但我哋唔會再延期，照舊9月尾開拍，2月28號播映。我好相信上天幫我嘅選擇，每次我眼見唔好嘅事，到最後都會證明佢係揀得啱嘅，我諗今次都係。或者喺另一個平行時空無肺炎疫情；《940920》可以喺台灣取景；香港人仍然係香港人……但都係個句，唔到你揀，煮到埋嚟就諗下點食啦。」忠實觀眾亦為劇組打氣：「辛苦曬世界第一嘅創作團隊」、「唔去台灣，留喺香港拍更有親切感！」

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