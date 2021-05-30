痞子殿下︱「波波」黃凱儀做青樓女子　同劇11位女星一樣衝擊視覺

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-05-30 12:00

近年無綫（TVB）劇集較重用年輕演員，尤其是有不少《#後生仔傾吓偈》的「後生仔」轉跑道拍劇。早前《青春不要臉》就有戴祖儀、游嘉欣、孔德賢等做主要角色，而最近開拍的《痞子殿下》除了由周嘉洛擔正做男主角和陳瀅做女主角外，亦有初次拍劇的王灝兒（JW）加入，不特止，還有黃凱儀（波波）、陳詩欣、杜穎珊、呂靜文等美少女，青春感爆燈之餘還十分有新鮮感。

左至右，梁雯蔚、林可悅、呂靜文、陳詩欣、黃凱儀（波波）、杜穎珊、陳欣茵。（林迅景攝）

其實除了上圖一字排開的7位青樓女子以及飾演「無雙」的麥美恩外，還有未有去到現場的第8位成員新任TVB「長腿女神」李芷晴。她接受《香港01》訪問時說：「《藝文誌》主持嗰邊要開工撞咗吖，我本身係主持個班底。其實冇得去真係好可惜，好多謝監製畀機會我去參與依套劇集，而且佢都好畀機會我哋自己去發揮，之前已經開始拍咗一兩場，每一場監製都會喺現場教我哋呢啲新演員點做，仲會畀空間我哋嘗試。第一次古裝造型真係好特別，同埋其實《痞子殿下》嘅拜神係我第一次有得去嘅劇集開鏡拜神，本身我好期待㗎，不過撞咗期都冇辦法，所以我好期待下一次嘅宣傳活動。」

李芷晴在《痞子殿下》中飾演「粉黛」。

李芷晴在《愛回家之開心速遞》有固定角色。（《愛回家之開心速遞》截圖）

點擊下圖 睇李芷晴40吋長腿：

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除此之外，黃凱儀（波波）、陳詩欣、杜穎珊、呂靜文等人都是較為新鮮的演員，其中黃凱儀（波波）穿起青樓女子戲服的視覺效果應該就是最為突出的。

點擊下圖睇同劇的11位女星：

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黃凱儀（波波）：

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梁雯蔚：

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林可悦：

+ 6 + 6 + 6

陳詩欣：

+ 8 + 8 + 8

唔少得有造型似足豐滿版十三姨的「細細粒 」：