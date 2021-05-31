鄭秀文戴湖水綠口罩加貝雷帽　超粉嫩打扮猶如少女減齡30年

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-31 14:15

樂壇天后鄭秀文（Sammi）除了出了名勤於做運動之外，更每日進行「168斷食法」的健康飲食方式進食，現年48歲的她依然保養得宜，無論身材還是臉蛋都不輸一眾後生女。今日（31日）Sammi在Instagram上載一張自拍照，超粉嫩色的打扮令她望落彷如一個十八歲少女，瞬間減齡30年！

（Instagram：@sammi_chengsauman）

（Instagram：@sammi_chengsauman）

Sammi在IG上載一張在保母車上影的一張自拍照，只見她戴上貝雷帽、湖水綠色的口罩，以及穿上一件粉嫩色的紮染T恤，僅僅露出一雙明亮眼睛。她又發文表示早睡早起好糟糕：「工作途上。長路漫漫，仍在努力中，早睡早起真的很攞膽！」雖然Sammi似乎不太滿意自己早起的狀態，但她一身減齡打扮卻大受網民好評，不禁驚歎Sammi的凍齡能力：「是少女吧！」、「好靚！」、「顏色配搭有一種舒服柔和的感覺！」

（Instagram：@sammi_chengsauman）

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