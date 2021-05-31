模範的士︱結局播真人真事紀錄片　李帝勳哽咽：嫌犯坐了20年冤獄

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-31 10:30

由李帝勳、李絮、金義聖和表藝珍主演的韓劇《模範的士》中，不少案件均以韓國真實罪案改編而成，而劇中「彩虹運輸」幾位主角為了幫受害人報仇而用非法方式懲罰那些無法透過法律受制裁的犯人，帶出現今法律制度存在不少漏洞而令人反思，因此該劇開播以來受到不少關注。劇中最後案件入面的原型犯正是於八十年代轟動全韓的「華城連環殺人案」中的真兇，於昨晚（29日）播出的大結局中在庭上向代他坐冤獄20年的男子跪下道歉認錯，雖然令劇集以16.6%的高收視收棺算是畫上了圓滿句號，但可惜現實中的真兇李春在卻因為案件的刑事訴訟期已過，而且早已因另一殺人案被判終身監禁，無法因連環殺人案受到更重的法律制裁。

李帝勳主演的《模範的士》令人反思。（劇照）

劇中最後案件入面的原型犯正是於八十年代轟動全韓的「華城連環殺人案」中的真兇。（《模範的士》影片截圖）

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劇中的案件參考自1986年起發生的「華城連環殺人案」，當時報道指至少有十名女子被殺，當時患有小兒麻痺的22歲尹成汝因第八宗殺人案件成為嫌疑犯，當時因為承受不了警察的嚴刑逼供而被逼寫虛假陳述，承認殺害13歲女童及其他被害女性，於1989年被判入獄20年，並於2010年出獄。雖然連環殺人案中的最後一宗案已於2006年結束刑事訴訟期，但尹成汝出獄後不斷向政府表示自己坐的是冤獄。

劇中坐冤獄的角色影射尹成汝。（《模範的士》影片截圖）

當年被捕的尹成汝（《模範的士》影片截圖）

尹成汝於去年終於被裁定無罪。（網上圖片）

直到2019年9月警方宣布當年連環殺人案的第五、七和九宗案件兇手的DNA與犯罪資料庫中的56歲男子李春在一致，李春在於同年10月承認自己除了是已公開的十宗連環殺人案兇手外，還有其他5宗姦殺、30宗強姦或強姦未遂案件，然而李春在當時因於1994年殘殺自己的小姨子而被判終身監禁，無法再受到更重的法律制裁，雖然可算為坐了20年冤獄的尹成汝還了一個清白，更獲得25億韓元（約1800萬港元）的刑事賠償金，但遲來的正義依然無法彌補事件對他心靈留下的極大創傷。

《模範的士》第15集尾聲公開「華城連環殺人案」的真兇李春在。（《模範的士》影片截圖）

尹成汝為真兇坐了20年冤枉監，雖然現時已證實是清白的，但遲來的正義依然無法彌補事件對他心靈留下的極大創傷。（《模範的士》影片截圖）

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事實上，韓國曾經有不少電視劇和電影都有參照該案件，包括奉俊昊執導的電影《殺人回憶》、電視劇《岬童夷》、《Signal》、《隧道》、《V.I.P.》和《檢法男女》，而《模範的士》在第15集尾聲中配上字幕「我失去了一切，沒有任何人接受懲罰這像話嗎？公訴時效比人更重要嗎？」，慨歎坐了20年冤枉監的無奈，並播放了尹成汝的訪問片段，男主角李帝勳親自配上令人催淚的旁白：「32年歲月過去了，他是華城連環殺人案第8宗命案的嫌犯尹成汝，坐了將近20年的冤獄。為了克服創傷，尹成汝只能選擇原諒，他原諒了殺人魔李春在，也原諒了拷問他和捏造事實的警察。」催淚的紀錄片令人反思現今的法律制度，不少人都提倡殺人案的公訴時效該被延長或廢止。

《殺人回憶》由著名導演奉俊昊執導、影帝宋康昊和金相慶主演。（《殺人回憶》劇照）

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