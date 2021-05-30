「日版張鈞甯」田中美奈實被爆是雙面人　七年內鬧走五個經理人

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-30 16:00

有「日版張鈞甯」之稱的34歲日本TBS電視台前主播田中美奈實，自從七年前離開主播崗位後轉型做藝人人氣急升，不但獲得不少拍劇、主持及品牌代言的機會，前年她所推出的性感寫真《Sincerely yours...》更大賣50萬本，打破了Oricon寫真榜自2008年創辦以來的史上最高銷量紀錄，登上寫真女王寶座。然而，這位事業蒸蒸日上的寫真女王，近日卻被日本傳媒踢爆人前人後兩個樣猶如雙面人，七年內更鬧走了至少五個經理人。

田中美奈實事業蒸蒸日上，前年推出的《Sincerely yours...》大賣50萬本成為寫真女王。（IG@tanaka_minami_fan）

據《女性SEVEN》報道，田中美奈實於去年與FLaMme公司簽約，成為廣末涼子、戶田惠梨香、有村架純等女星的同門藝人，據悉她剛剛簽約後獲公司委派曾管理廣末涼子和唐田英里佳的經理人負責，然而這位經理人卻傳出已辭職的消息，原因就是田中美奈實的脾氣所致。

報道指出田中美奈實鬧走了曾管理廣末涼子的經理人。（廣末涼子官網圖片）

報道又指出，田中美奈實只要不開心就經常對經理人黑面，而且只要不想與對方說話時就會用短訊溝通，而且亦試過多次經理人開車出去接送她時不見人影，沒通知的情況下自行搭的士令對方白行一趟，又會在非工作時間任意使喚經理人，七年內已經有五名經理人因無法忍受田中美奈實而離職。

田中美奈實被日本傳媒踢爆人前人後兩個樣猶如雙面人，七年內更鬧走了至少五個經理人。（IG@tanaka_minami_fan）

然而，報道又指田中美奈實做主播時已很大方，對電視台的工作人員很好，就算現時轉型做藝人依然對劇組很親切，與對待經理人的態度完全不同，令外界感到相當心寒，直呼「根本就是雙面人」！

田中美奈實對電視台的工作人員很好，卻被爆對經理人態度惡劣令人嘩然。（網上圖片）

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