張敬軒見「遮遮」終於煮出高水準飯餸超感動：成餐慳住啲腎嚟食

撰文: 趙允琳 最後更新日期: 2021-05-27 14:45

張敬軒去年聘請外傭「遮遮」後常常化身「早餐KOL」在Instagram分享工人姐姐炮製的災難性早餐,為網民提供了源源不絕的歡笑聲。軒仔今日(27日)更新IG表示自己已經有一個月沒有在家中吃午餐,終於久違地食到有水準的飯餸令他大為感動:「要慳住啲食!」

張敬軒每日分享工人姐姐炮製的災難性早餐亦為網民提供了源源不絕的歡笑聲。(Instagram:@hinscheung)

軒仔之前食的早餐不外乎都是方包、烚蛋、粟米,甚至連青瓜加白粥都試過,對遮遮廚藝失去信心的他今日卻竟然喜出望外,朝早遮遮問他:「摸寧蛇!What do you like for lunch?(你想要食什麼午餐?)」軒仔表示想再試那味「炒雞腎」,並強調「again係重點吖吓」,一個小時之後,遮遮就向他表示已經買好新鮮的雞腎和京蔥準備煮飯。

張敬軒於12點15分終於有飯食,除了有主菜薑蔥炒雞腎之外,又有一碗白飯和湯非常豐富。他大讚好食,並表示這已經是自己第二次食,可惜腎的份量比蔥還要少令他不夠食忍不住呻:「#我成餐飯要慳住啲腎嚟食 #咬半粒腎扒兩啖飯 #有種嗌薑蔥炒雞腎走腎嘅感覺 #其實佢出發點係好因為佢唔想嘥咗啲蔥 #佢係咪諗住啲薑可以驅風 #多到痴線 #至少佢令我明白薑蔥炒雞腎同雞腎炒薑蔥嘅區別 #今日同我開工聞到成浸薑蔥味唔好意思因為我成肚都係」。

張敬軒今日的午餐好豐盛!(Instagram:@hinscheung)