26歲吳宣儀不忿氣被指「土氣」　發微博賣慘遭網友鬧爆：退圈吧！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-01 15:33

自從內地女星鄭爽被爆日薪208萬後，民眾對於明星「賣慘」都會相當反感，畢竟一日已經可以賺到普通人難以達到的數量，最後反而對大眾訴苦，自然令人難以接受，而最近選秀出道的吳宣儀也因一些言論遭到網友狙擊。

吳宣儀是韓國女團宇宙少女成員，2018年參加《創造101》，其後組成內地女團「火箭少女101」。（微博@吳宣儀_Betty）

事緣最近吳宣儀在真人騷《讓生活好看2》中，大談自己面對嘲自己土氣的網友相當硬氣：「可能有人說我土，那我就故意亂。」

吳宣儀認為自己面對網友態度很硬氣。（視頻截圖）

「可能說我鞋子太花了，整個系列全部買下來」：

越講越做。（視頻截圖）

而吳宣儀口中的「整個系列」是來自意大利奢侈品牌Bottega Veneta的TIRE皮靴，官網售價9550人民幣，吳宣儀有4對，共38200元，對於很多人來講，可能不吃不喝一個月才能買一對。

hit爆時尚圈的TIRE皮靴。（網站截圖）

其後，吳宣儀還自信十足地總結了一個經驗：「是個女藝人，好看的，都會被黑過。」

一旁張栢芝都未話自己靚，吳宣儀真是相當有自信。（視頻截圖）

單是這些說話還不夠，吳宣儀在節目播出後的第二日，又於微博控訴：「這個圈子女孩不被善待，還是要好好保護自己，要開心。」

吳宣儀情商......（微博截圖）

這一番說話引起網友震怒，紛紛表示只是說了吳宣儀土氣，結果她本人就將問題上升到整個娛樂圈，連粉絲也忍不住叫她多拿作品說話，不要總是發佈一些沒有用的東西：

其實對於吳宣儀穿着的評論，網友只是表達了事實，而並非惡意，來看看她的穿衣風格就知道：

+ 2 + 2 + 2

作為一個選秀出道的唱跳歌手，無歌曲代表作之餘，密密混跡綜藝節目同影視界，2018年，剛剛參加完《創造101》成團出道的她，錄製真人騷《挑戰吧！太空》，30日的時間獲得了900萬片酬；零演戲經驗，首套劇集《斗羅大陸》的片酬也有1000萬，也難怪網友會對她說的話感到氣憤。或者吳宣儀需要明白，真正能證明自己的，是靠實力，與其花時間去「應對」網友的評價，不如多鑽研下自己的專業！