《女神降臨》性感作者比堅尼大解放　激細二次元辣腰似足動漫人物

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-06-24 10:30

一手打造WEBTOON超人氣韓漫《女神降臨》、《希望降臨》的知名作家「喵嗚（Yaongyi、야옹이或翻譯貓咪）」，逆天漫撕美貌在連載期間就被粉絲們封為「真人版朱靜」，名氣不輸線上藝人、一舉一動都登上新聞版面，身為最美網漫作家的他，身材更是公認的不科學…

讓我們再回顧一下，喵嗚筆下的女角超火辣身材（點圖放大瀏覽👇👇👇）

喵嗚筆下的作品以精緻的人物畫風、高顏值的角色爆紅，尤其像是《女神降臨》女主角任朱靜、女二姜秀貞等主要女角，都擁有S型豐滿骨盆、超纖細螞蟻腰，「只存在在二次元中」的不科學的腰臀線也常常成為話題焦點。

當媽依舊辣到無極限！「二次元腰臀線」不是整的（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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原本以為只能在漫畫角色身上出現的不合體身材，沒想到作家本人真的長這樣！體態不科學到被懷疑做過骨盆手術，曾經因此大爆氣澄清，最近他難得穿上清涼比堅尼，好身材在影片中大放送，網友一看暴動大呼：「看不出來已經當媽！」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

超長鉛筆腿、零贅肉小腹、加上那凹度很不現實的腰臀線…根本就像是從自己的作品裡走出來的漫畫人物！喵嗚更可愛的發文：「媽，這是最後一次上傳，女兒老了之後這種照片可能也不能PO了！就這次…理解我吧！」原來是瞞著媽媽偷偷上傳的照片，可愛發言引發熱議。

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