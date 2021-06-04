撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-06-04 11:53

集狗血劇情於一身的韓劇《PENTHOUSE》，第3季6月4日開播。要數劇中最可惡的人物，被封「婊子母女」的千書真（金素妍飾）和河恩星（崔藝彬飾）一定上榜。除了她們之外，不少韓劇都曾經出現過一些經典的惡女角色。讓《Opener》與大家一起「回味」一下9個韓劇心機婊角色！

《PENTHOUSE》的河恩星（崔藝彬飾）是一個壞得來卻會令人可憐的角色／《PENTHOUSE 2》截圖

不少韓劇中的第二女主角，人設都是比較崩壞，以突顯女主角初初可憐和惹人憐愛的感覺。以下這9個韓劇中的經典心機婊角色，你又記得幾多個？

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