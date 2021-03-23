撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-03-23 18:19

由張東潤、甘宇成等人主演的韓國古代驅魔劇《朝鮮驅魔師》，日前正式首播。雖然首播收視率不算差，不過卻遭韓國網民吐槽劇情歪曲歷史，批評「以朝鮮為背景的劇集竟然會出現大量中國的食品」。 韓劇出現中國產品的植入式廣告，其實已經不是新鮮事，不少人氣劇集，例如《黑道律師文森佐》、《女神降臨》、《愛的迫降》，都有中國公司的植入式廣告。

3月22日首播的《朝鮮驅魔師》，是一套以朝鮮時代為背景的古裝劇，但劇中卻出現皮蛋、中國酒、月餅等中國食品，惹來韓國網民批評。

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

韓劇驚現中國產品廣告

3月22日首播的《朝鮮驅魔師》，雖然是一套以朝鮮為背景的古裝劇，但劇中卻出現月餅、皮蛋、中國酒等中國傳統食品，被韓國網民恨批「為了中國的贊助而委曲歷史」。以下是近年韓劇中曾經出現的中國產品植入式廣告。

+ 21 + 21 + 21

觀眾不滿劇集出現過多中國廣告

中韓網民的關係，近年來因為各種爭議（如泡菜、韓服）而變得不太友好。因此，韓國網民對韓劇出現中國廣告，反應較為敏感。去年12月播映的《女神降臨》，就曾經幾度因為出現中國產品植入式廣告而遭網民投訴及吐槽。不少韓國網民表示，「以為自己在看中國劇集」，認為中國產品廣告令人十分出戲，大大降低觀眾對劇集的投入度。

中國商家投資韓劇／《異鄉人醫生》截圖

不能避免植入式廣告

不過，隨著全球經濟都因為新冠肺炎疫情而減退的關係，劇集市場的比重已逐漸傾向OTT媒體串流服務，變相令韓國國內的劇集市場經營變得越來越困難。一名業內相關人士接受韓媒《每天經濟》訪問時透露，製作劇集原本就是一門蝕本的生意，製作商只能透過接受廣告商的資金減低成本，「而現在根本不是我們能夠選擇讓甚麼廣告商投資的情況」。而韓國大眾文化評論家鄭德賢亦表示，沒有廣告商支持下，的確很難製作劇集。

《女神降臨》中經常出現「自嗨鍋」廣告

中國商家成大金主

就算中國的「限韓令」尚未解放，但不少中國的OTT平台，例如「愛奇藝」、「騰訊」等，近年都花大筆金錢投資在韓國劇集上。愛奇藝去年就買了超過30套韓劇的海外播映權，而騰訊則向韓國電視台JTBC投資超過6億6千萬港元（1000億韓圜）。中國商家的巨額投資，令中國植入式廣告成無法避免的局面。另一方面，雖然這些廣告的產品韓國本土未必買到，但不少內地網民都愛看韓劇，所以這些廣告其實變相能刺激內地本土的相關消費。

👉 按此睇更多韓國狗血愛情故事👈

6名曾居港的韓星

韓國女子組合Brave Girls，成功憑著4年前發布的歌曲《Rollin'》「逆主行」翻身，除了被強制召回音樂節目打歌之外，更獲得了出道後首個冠軍。近日，有網民翻找成員侑廷的IG時，發現她原來過去曾經在香港留學。除了她之外，以下這些韓星都曾經在香港生活。

+ 13 + 13 + 13

同場加映：最長時間奪1位的韓國組合

Brave Girls在重組1867天後才奪下音樂節目的1位，原來還不是花最長時間才奪下1位的組合？

+ 5 + 5 + 5

點擊原文查看完整內容：【Brave Girls花1867天竟不是最長 10隊花最長時間奪1位的韓國組合】