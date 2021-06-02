妻子的浪漫旅行5 | 張馨月為事業暫停再生B　林峯：她開心最重要

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-02 20:30

林峯同太太張馨月參加真人騷《妻子的浪漫旅行5》以來話題不斷，原本是想幫女方洗脫爭議，結果由於其不停訴苦，以及男方拉踩前任，導致二人飽受詬病。其實通過這麼多集節目後，不難看出張馨月在這段關係裏面，不多不少有些缺乏安全感。

張馨月原本想在遊戲中問「我老公會不會一輩子愛我」，令在座的妻子們都很驚訝。（視頻截圖）

最新一集中，幾位妻子玩「向桃花提問」，即問一個二選一的問題，然後摘桃花花瓣，撕完最後一辦便是答案。張馨月提出：「二胎先來還是事業先來？」結果摘到最後，是事業先來，她興奮地表示：「是我心目中想要的。」林峯坦言自己為老婆開心，在這兩者之間，他選擇「老婆先來」：「這個最重要，總之還是老婆開心，因為她有她追求的東西，或者結婚之前，她有一些她想做的東西，她還沒做，那就去做。」

林峯全力支持老婆。（視頻截圖）

點擊下圖睇張馨月贈予林峯的定情信物「爆炸盒子」：

在前往拉薩的車途中，有一段劉濤同丈夫們提前錄好的「丈夫電台」，林峯特別為張馨月獻唱了一段《愛在記憶中找你》，氹到對方笑逐顏開，隨即更「程亮」上身，好似當年在《溏心風暴》中，寫給「常在心（鍾嘉欣 飾）」的日記一樣，向張馨月吐露心聲：「老婆，今天是你離開家的第六天了，每一天都很想你，老公跟女兒都非常非常想你，但在這裡，希望你記住，在任何時候，不要勉強自己，開心才是最重要的，老公一直都在，老公跟女兒在家裡等你回來。我唱剛才這首歌，還有個原因，就是其實我老婆也會唱，老婆，那後半首（生）就交給你了。」一番肺腑之言，令張馨月潸然淚下，相當感動。

到達米拉山口後，幾位妻子在美景之下向老公表白，張馨月稱林峯是自己的小太陽，而林峯也回應張馨月是小月亮，照亮他的黑夜。

點擊下圖睇張馨月林峯互相表白對方：