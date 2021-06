撰文: 李婉文 最後更新日期: 2021-06-01 18:00

正在密密拍劇的陳瀅(Jeannie)被指身形發福,早前出席活動時就透露自己為拍攝新劇《痞子殿子》,已被監製下令要減肥,當時她笑言還差一點點才達標。近日,她在IG上載一張對鏡的全身自拍照,Jeannie穿上全黑的緊身運動裝,穿上運動長襪,非常sporty。

陳瀅前日着皮褸出席宣傳活動。(梁碧玲攝)

由於衣服相當貼身的關係,Jeannie的身形線條就表露無遺,纖腰非常搶鏡,看來她的努力已經有成果!她留言寫道︰「what i’ve been wearing every single day for the past 30 days and the next 70.(過去的30日每天都穿這些,而接下來的70日也將會是這樣。)」Jeannie的靚相也吸引到緋聞男友方力申讚好呢!

點擊下圖看Jeannie減肥成功的靚相和其他照片︰