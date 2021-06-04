全智賢傳婚變令奶奶動怒　爆料者未道歉解讀崔俊赫回應

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-04 13:11

昨天（3日）全智賢和老公崔俊赫傳婚變，資深記者金龍浩大爆二人去年12月已鬧離婚。其後二人隨即否認，並表示會採取法律手法對應，令網民放心不少。對於突然其來的指控，全智賢奶奶李正宇在IG發文表示「今天是很生氣的日子」。

全智賢否認與老公婚變 出道22年緋聞一隻手數得完

全智賢奶奶李正宇是韓國知名韓服設計師，二人關係出名好。（網上圖片）

崔俊赫母親李正宇是韓國知名韓服設計師，昨日她就在IG上傳長文並講到「今天是很生氣的日子，差點失去自制能力吃了麵包，但忍住了…」暗示不滿爆料者，無理傳出全智賢和兒子婚變的假消息。有指李正宇與全智賢關係非常好，不但曾上節目讚對方是好媳婦，全智賢忙於工作時，她亦會幫忙照顧一對孫子，甚至每天都會以短訊交流，可見李正宇對此事的憤怒。

李正宇在IG以高EQ方式表示不滿。（IG/@ ijeongu3122）

全智賢好友昨日表示，她的婚姻生活過得非常好。（網上圖片）

不過對於另一邊，爆出婚變消息的金龍浩記者則仍未有就事件道歉。他更在節目上解讀崔俊赫換Kakako Talk背景圖，向全智賢低調示愛的行為表示：「我認為他（崔俊赫）當全智賢老公後，暫時產生了徬徨。出現受打撃的事情後，現在重新想成為全智賢老公…看來他這段時間的生活充滿各種徬徨，大家不需要為藝人擔心…」依舊輕挑的態度再次引來部份網民不滿。

金龍浩記者則仍未有就事件道歉。（網上圖片）

+ 28 + 28 + 28

同場加映：韓星傳奇婚禮排行榜 全智賢結婚費用是元斌李奈映二千倍？