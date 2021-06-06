台女星學歷一個比一個勁　張鈞甯擁法律碩士　林熙蕾雙學位畢業

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-06 14:11

台灣女星林心如除了在戲劇圈成績亮眼之外，戲外的她亦不斷學習增值自己的學識亦獲得大家敬佩，事關近日她終於碩士班畢業（台灣世新大學），開心地在微博同大家分享這個喜悅。其實除了她之外，台灣圈內亦有不少高學歷的才女，即使不是碩士畢業其就讀的學校相當厲害，現在就讓我們一起來看看吧！

林心如碩士班畢業了。（林心如微博圖片）

現年45歲的林心如在2019年選擇重返校園，報讀「世新大學」在上海設立的學院MBA境外碩士專班攻讀傳播管理學系。然而因為疫情關係，將學業申請轉移位於台北的「世新大學」繼續就讀，最後順利完成兩年制的課程正式畢業，還因為表現優異獲頒傑出表現獎。而她開心在微博寫道：「終於畢業了！可惜不能舉行畢業典禮，兩年的學習之路收穫許多，開心，努力，繼續 。」

徐若瑄在2019年畢業於「世新大學」。（視覺中國）

而林心如的好姐妹徐若瑄同樣地畢業於「世新大學」，她修讀的學系就是公共關係暨廣告，苦讀三年的她在2019年畢業，求學過程中因其認真學習﹑上課態度積極獲得教授們肯定，所以令她獲得「傑出表現獎」。雖然「世新大學」並不是名校，不過在台灣知名度頗高，並在去年一份「企業最愛大學生」的調查中，「世新大學」排第12名，成績相當不錯。而該校畢業的校友現在多是文藝界的名人，包括黃子佼﹑溫昇豪﹑鄧福如﹑郭靜等。

張鈞甯用了5年時間攻讀碩士 。（視覺中國）

而另一位在台灣讀書的高學歷女星就是張鈞甯，大學就讀「國立臺北大學」的她修讀法律學系財經法學組。隨後繼續升學攻讀碩士課程考入「國立中央大學」修讀產業經濟學系法律組，在求學的過程中她亦曾一度想放棄，不過幸好得到媽媽的鼓勵讓她走下去，最終苦讀5年在2010年順利畢業。而她所讀的「國立中央大學」在今年的「US News世界大學」排名中，世界排名為648，在台灣排名為第四名，可見學校是相當不俗的。

林志玲擁雙學位。（視覺中國）

而在國外就讀大學的女星中就以「台灣第一名模」林志玲的學校排名最高，雖然她不是碩士畢業，不過擁雙學位似乎更厲害。畢業於加拿大多倫多大學的她，在求學期間修讀西洋美術史和經濟學，再加上她外型亮麗，絕對是才貌雙全的大美人。而她所讀的大學在「2021年泰晤士高等教育世界大學」排名中，排名在第18位相當厲害。該校亦有多位校友奪得諾貝爾獲獎者，包括Frederick Banting（生理學或醫學獎）﹑Walter Kohn（化學獎）等。

陳妍希同侯佩岑就讀同一所大學「美國南加州大學」。（視覺中國）

還有陳妍希同侯佩岑她們就讀同一所大學「美國南加州大學」，前者主修行銷學，副修美術，成績相當出色。而後者還更厲害修讀大眾傳播學系﹑心理學雙學位，絕對是一名學霸。而該校在「2021年泰晤士高等教育世界大學」排名中，排名在第53位。從該校畢業的校友亦相當多，包括日本首相安倍晉三﹑導演George Walton Lucas Jr.等，非常多名人。

林熙蕾畢業於「美國爾灣加州大學」，擁雙學士學位。（視覺中國）

不止她們還有林熙蕾，她畢業於「美國爾灣加州大學」，主修經濟學同文學，擁雙學士學位，而該大學在「2021年泰晤士高等教育世界大學」排名中，排名在第98位。還有林依晨﹑謝怡芬等，位位都是美貌與智慧並重的大美女。