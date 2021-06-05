聲夢傳奇｜14歲姚焯菲連校長都冧到　譚詠麟︰我睇到一塊翡翠！

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-05 22:30

無綫節目《聲夢傳奇》第8集比賽將進入白熱化，上一集第四輪比賽紅隊連輸三個回合，所以潘靜文（Sherman）及張馳豪（Aska）兩位學員被淘汰，藍紅兩隊亦各有5位學員進入下一輪比賽。今集（05/06）改回與第一，二集類似的賽制，由兩隊導師出牌，一對一決戰，得分較低的學員進入危險區，最後累計回合輸得較多的一隊就要淘汰在危險區內的一位學員。

譚詠麟同後生仔女一齊跑步。

第8集以80至00年代的粵語金曲為主題，更特別邀請了譚詠麟擔任主理人，登上聲夢舞台與李克勤合唱《一生中最愛》和 《左麟右李》。賽前譚詠麟亦為聲夢十強學員進行賽前特訓，於清晨一邊跑步一邊唱歌練氣。

譚詠麟做埋主理人。

嗱...（《聲夢傳奇》截圖）

今次譚詠麟親秒落場教授唱歌技巧，他對學員說：「唔入咪，係同你哋呼吸有關，有樣嘢係幫到你哋，就係跑步唱歌！」其後就同十位學員一邊跑步一邊唱《Happy Birthday》。

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+ 2 + 2 + 2

鍾柔美（Yumi）又唱得幾好。（《聲夢傳奇》截圖）

第一回合，藍隊派出鍾柔美（Yumi），紅隊則派出黃奕斌（Hugo），Yumi演繹女子組合Cookies的歌曲《心急人上》，譚詠麟就大讚：「幾好吖，青春無敵，喺台上面又跳得又唱得好，呢啲好難搵到㗎啦！」「我覺得好睇，但係唔夠好聽，因為唔夠開心，不過都做得好好。」

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+ 5 + 5 + 5

黃奕斌（Hugo）向譚詠麟請教唱歌技巧。（《聲夢傳奇》截圖）

Hugo則選擇以張國榮的經典金曲《側面》出戰，賽前還向譚詠麟請教。譚詠麟：「你爭咁啲挑逗，你知哥哥好識呢啲。」資深音樂人John Laudon：「音OK，tune OK，但係呢首歌係dirty song，你就冇呢啲感覺。」結果藍隊以19比6暫時領先。

黃奕斌（Hugo）以張國榮的經典金曲《側面》出戰。（《聲夢傳奇》截圖）

黃奕斌（Hugo）趺入危險區。（《聲夢傳奇》截圖）

第二回合，就有藍隊的林君蓮（Kaitlyn）對上紅隊的詹天文（Windy）。Kaitlyn決定用關淑怡的《繾綣星光下》出戰，中間還加插了兩段原曲的法文。「真係好開心，因為我覺得蓮姐唱到廣東歌最難唱嘅，喺耳邊講嘢嗰種。」陳奐仁：「你擺個心機喺演出，演出大力咗，製造咗多餘嘅瑕疵！你專注喺唱上面，將啲音唱到最靚，就自然贏到我哋。」

法文喎。（《聲夢傳奇》截圖）

詹天文（Windy）以謝霆鋒的《非走不可》迎戰，不過JW王灝兒就指這首歌不適合Windy唱：「因為佢低音位真係好低。」Windy跟JW坦白：「其實呢首歌唔係我揀。（咁係邊個揀？）係我自己音樂老師揀。」

詹天文（Windy）以謝霆鋒的《非走不可》迎戰。（《聲夢傳奇》截圖）

不過就唱得唔夠好。（《聲夢傳奇》截圖）

舒文：「你首歌係咪喺你擅長音域呢？你要再令首歌立體啲。」第二回合藍隊以22比3分勝出。步入危險區時，Windy更忍不住落淚：「覺得自己盡咗力但係仲做得唔好。」

步入危險區時，Windy忍不住落淚。（《聲夢傳奇》截圖）

第三回合就有紅隊的姚焯菲（Chantel）以《戀愛預告》出戰，多位導師聽畢後，均表示這首歌十分適合她，譚詠麟：「前面個停頓係咪JW教你？頭嗰幾句你就駕馭住首歌，我係見到一塊翡翠！」文凱婷（Aeren）的演出就排在下星期播出。

姚焯菲（Chantel）真係好sweet。（《聲夢傳奇》截圖）