ViuTV、TVB史上最正面硬碰　張建聲唔怕題材撞到應：好睇咪得囉

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-07 10:46

無綫（TVB）與ViuTV之間的電視大戰愈演愈烈，面對討論度愈來愈強的ViuTV，TVB亦在過程中不斷變革製作新節目迎戰，曾志偉以副總經理身份回巢後，便炮製《開心大綜藝》，與《最後一屆口罩小姐選舉總決賽》及《Chill Club推介榜年度推介》對撼。以往的交鋒多是大騷對大騷，兩個電視台的節目內容略有不同，但兩者將於6月14日迎來首個火花四濺的正面交鋒，題材更是「撞到應一應」！

ViuTV將在6月14日（周一）播出由張建聲、談善言、陳凱詠（Jace）、鄧麗英、歐鎮灝（George）擔任主持的偵探類真人騷《嫌疑事件簿》。（FB／＠張建聲 Justin Cheung）

ViuTV將在6月14日（周一）播出由張建聲、談善言、陳凱詠（Jace）、鄧麗英、歐鎮灝（George）擔任主持的偵探類真人騷《嫌疑事件簿》，接檔《中女唔易做》。張建聲日前在社交媒體分享團隊大合照，並發文指：「《嫌疑事件簿》一個非常好玩嘅綜藝節目，最緊要係攝影師一路拍一路笑到hihi，我哋就知道有晒效果啦！多謝創作團隊花盡心思嘅劇本，多謝大家，期待成品！#好玩就自然好睇」

張建聲透露節目已拍攝完畢，有六集內容，每集約為半小時，他接受《香港01》訪問時就談及節目內容：「類似係劇本殺嘅角色扮演，我哋會收到一個劇本，然後要代入角色去解決搵兇手、搵炸彈之類嘅任務，大家互相合作、猜疑。」他又大讚是次製作精良：「可以出動到每人一部機，好似《Running Man》嗰種拍法，希望香港觀眾有新啲嘅綜藝節目睇下。」

TVB《死因有可疑》似韓綜《犯罪現場》？ 監製認有參考同類作品

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為什麼會稱是次為真正的正面交鋒？事緣TVB亦將在同一天（14日）播出全新同為偵探類的綜藝節目《死因有可疑》，並由方力申、郭子豪、張秀文和游嘉欣等擔任主持，大玩燒腦查案遊戲，並在兇案現場中根據線索尋找真正兇手，驟眼看兩台的節目內容可謂十分相似。張建聲在受訪時指未聽過TVB有個類型相近的節目叫《死因有可疑》：「咩嚟？我真係唔多清楚。唔緊要啦，各有各做，好玩、好睇咪得囉，又冇乜所謂嘅！」