調教你MIRROR︱全員攬住喊解心結　姜濤唔諗單飛勁偉大：想團體好

即時娛樂
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ViuTV真人騷從《全民造星》到《調教你男友》一直口碑不俗，由炙手可熱男團MIRROR及梁祖堯強強聯手的《調教你MIRROR》將於下周一（7日）晚上11時首播，12子在演唱會前夕齊齊入Camp「被調教」，務求令成軍兩年多的MIRROR除去芥蒂變得更團結。近日節目發布第三段預告片段，一直以堅強一面示人的隊長Lokman（楊樂文）禁不住卸下心防落淚指：「最近好迷失！」讓一眾鏡粉很心痛。

片中除了能看到12子共同參與任務、同苦同樂提升凝聚力的畫面，令12子深明團體的重要性，Edan（呂爵安）說：「冇MIRROR我哋就什麼都不是！」而人氣王姜濤亦沒有異心表達對團體的愛：「我真係好希望MIRROR好！」也不乏成員解開心結、相擁而泣的畫面，令觀眾很是動容。在預告出街後，鏡粉紛紛留言指期待節目播出：「多謝呢個節目令MIRROR更加團結，成員之間更加了解對方」、「無論如何MIRROR十二個人一條心就行了，加油！」

點擊圖輯睇《調教你MIRROR》預告＋成員相擁而泣的片段！

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