中女唔易做︱康子妮做譚仔樓面遇麻煩客做到喊　洗米線碗山最崩潰

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-03 20:05

ViuTV真人騷《中女唔易做》請來阮小儀、趙學而、楊思琦、康子妮、朱薰、杜如風體驗藝人以外的職業，康子妮就到米線舖譚仔三哥見習，日前她為應付樓面工作近乎倒瀉籮蟹而情緒崩潰落淚，亦體驗到譚仔姐姐除了「語言獨特」外，日常工作也相當不易：「做樓面真係好唔簡單，要好多腦力，記嘢啦、又要有禮貌、又要EQ高、仲要控制情緒、抵得住壓力，好似運動員，比我想像中難好多！」其後她在鏡頭前坦承：「我諗自己唔做得長，可能頂唔順啲人嘅面口同辛苦！」

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經歷完樓面及外賣工作康子妮，最新一集接到洗碗任務時原本感到雀躍，咬牙指：「洗碗係我強項！」她續言：「我有諗過去洗碗，我記得嗰陣花園街有個座地嘅牌，寫住洗3日碗有萬八蚊一個月，好似都幾好！」節目組則質疑她睇多咗個零。在康子妮輕鬆洗碗途中，店舖經理隨後送來一大盤米線碗山，驟眼看上去都有好幾十個，經理指：「唔易㗎，樓面80幾張枱，我哋真係好多碗洗！」從預告中康子妮急速的語調和慌張的神情，加上道歉聲不斷，相信又是令人崩潰的節奏。

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不過康子妮付出的努力觀眾皆有目共睹，紛紛留言讚賞：「喺忙同亂嘅時候最容易表達（現）出人嘅真性情，康子妮其實已經幾唔錯」、「康子妮真係認真做嘢，respect！譚仔姐姐真係唔易做」、「之前有集話落漏單，佢唔敢返去同嗰3個外藉人仕講，跟住可以默返張單出嚟都好勁！」

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