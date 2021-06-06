陳零九確診︱同居女友呼呼IG千字文道歉：快篩陰性全都鬆懈了

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-06 17:30

「五堅情」成員陳零九3日確診新冠肺炎（COVID-19），且確診前一日還與團員（除婁峻碩外）錄音練舞，對於沒等到PCR檢測出爐就出門工作，他寫下千字道歉文，並拍影片表示自責又睡不好，仍是被不少網友批評，而他穩交8年的同居女友呼呼今於社群發文道歉，並表示陳零九「沒有接觸史」。

陳零九目前正在防疫旅館隔離，而女友呼呼則在家裡自主管理兼等候通知，見網友留言怒罵、訕笑男友，呼呼難過又心疼，透露從宣布三級警戒起幾乎都待在家，且出門一定戴口罩、消毒，也沒有去超過五人以上的公共場所，「一開始他呼吸困難，立刻自己去看醫生，短短幾天，他看了三次醫生不同醫院，沒有接觸史沒有發燒x光片正常，即使醫生說你就只是過敏，他還是自發性去做篩檢」，且是一早到現場排隊等候，沒有動用所謂的「藝人特權」。

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呼呼也難過表示「快篩陰性，我們全都鬆懈了，對不起！我也都只認為是過敏，因為我自己是過敏常客，身為最靠近他的人，卻沒有任何的謹惕，不是只有他疏忽了，我也疏忽了...對不起」，不少粉絲看了也不捨留言為她打氣。

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