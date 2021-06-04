陳零九成首位確診台灣藝人　涉無視爆疫照排舞　五堅情恐全體染疫

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-04 10:32

台灣男團「五堅情」成員陳零九確診新冠肺炎，其他成員都在自主隔離，卻遭爆全員2日一起練舞、錄音，疑違反台灣指揮中心停止室內5人以上聚會的規定。稍早婁峻碩透過經紀人表示昨晚在家、沒到現場，陳零九則發文向團員致歉，表示：「是我自己考慮的不夠周全，導致五堅情以及舞蹈教室的大家陷入疫情的風波裡面，我們絕對沒有故意隱藏『既定的工作』。」

陳零九確診後於4號早上拍片透露身體狀況（點圖放大瀏覽👇👇👇）

他自上月27日開始呼吸困難，就醫後快篩陰性，且肺部、支氣管沒有發炎症狀，被判斷是過敏，吃完藥後狀況好轉，查詢資料發現可以進行自我健康監測，加上致電1922防疫專線詢問有工作需求下可否練舞，得到台灣政府目前是規範關閉娛樂性質場所等等，還是會讓各公司維持可以營運的方式，所以對於公司的工作需求不涵蓋在此，他擔憂進度趕不上大家，才會搭乘公司商務車前往舞蹈教室。

抵達教室之後，他先試跑一段時間測試呼吸的狀況，發現相當正常，認定自己只是過敏，「整個過程我們跟老師們都是配戴著口罩的，這對我們來說不是『聚會』、『玩耍』、『群聚』，而是『工作』。」沒想到結束練舞、錄音工作之後，他接到核酸檢測陽性的電話，立刻通知這段時間的所有接觸者，目前參與練舞的3位團員皆在居家自主隔離中，他說：「我做錯的就是以為我自己是安全的，這樣沒有百分百的確認就把危險帶給大家，身為公眾人物的我做了不良的示範再次跟社會大眾道歉，希望大家都能在確定自己是安全的狀態下再出門。」

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有人質疑他沒在第一時間公佈，陳零九表示致電1922防疫專線之後，對方告知先不要動作，怕造成恐慌，「然後就是在家自我隔離，等待新北市衛生局的通知以及疫調，我在第一時間照著1922的指示通知了所有跟我接觸的人，然後等待著新北市衛生局的疫調指令，今天下午錄完影片沒多久就收到了衛生局的電話疫調，我已對新北市衛生局告知我從27號發病後的所有足跡，只是希望發出去的訊息是完整的，而不是支離破碎。」

他最後鄭重呼籲大眾不要輕忽任何一個症狀，沒事就盡量待在家，真的有嚴重症狀就去檢驗，等到核酸確定陰性再出門，祝大家平安，健康。的確他不該在尚未得知PCR檢測結果前貿然出門，他也為此道歉，有網友表示：「但我糾正一下最後一句，給大家正確的資訊：核酸檢測就算是陰性，也有可能是偽陰性，還是要做好自主健康管理7天，盡量不要出門。」

居家隔離中的邱鋒澤留言「沒事的，早日康復」，婁峻碩留下3個肌肉的表情符號，小賴則說「加油」，小禎安慰他說：「沒有人想要生病，你現在先好好休息。」

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