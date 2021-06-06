日日媽媽聲｜老公洪天明長期大陸公幹　周家蔚爆兩妙招check行蹤

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-06 19:15

昨晚（6月5日）一集的《日日媽媽聲》邀請了周家蔚上節目大談夫妻以及家庭生活。

周家蔚上節目大談夫妻以及家庭生活。（《日日媽媽聲》截圖）

周家蔚在節目中就講到，洪天明因為工作關係而需要長期不在家，某些時間更需要前往中國內地工作一段時間，直言：「寧願一家人開開心心生活，比住喺靚屋同埋豪華生活更重要。」

周家蔚在節目中就講到，洪天明因為工作關係而需要長期不在家。（《日日媽媽聲》截圖）

接着，她又提到早前洪天明因工關係離家八個月之久，她說：「初頭小朋友見到佢都有啲陌生感覺，我第一個反應係推開佢，因為我想遠啲睇清楚佢個樣。（當時我諗）真係我老公嚟？反而唔係即刻攬住佢。」

余安安追問周家蔚：「洪天明離開咁耐，會唔會有其他『事情』擔心？」（《日日媽媽聲》截圖）

其後余安安就追問周家蔚：「洪天明離開咁耐，會唔會有其他『事情』擔心？」周家蔚就直認：「當然有，我講冇你信唔信吖？因為佢應酬多，見嘅人亦好多，成日都要飲酒。」隔了半秒，她就續說，是因為怕沒有人照顧他：「佢試過同公司同事去拍嘢，我試過打電話畀佢，出面落雨但係冇人照顧佢，咁呢方面都會擔心嘅。」

周家蔚也提到，洪天明在外地工作時，自己和小朋友也會與他Facetime傾電話。（《日日媽媽聲》截圖）

周家蔚也提到，洪天明在外地工作時，自己和小朋友也會與他Facetime傾電話。她說：「有一次我鬧緊個小朋友，他突然間喺攝影機嗰邊講嘢，我就即刻話：『你唔好出聲，洪天明！』」及後，她又直認會跟洪天明協議：「譬如我老公經常出差，我每次叫佢去到酒店，可唔可以畀個酒店同房number我？不過佢成日都唔記得畀。」羅敏莊就開玩笑道：「係咪突登唔畀呀？」