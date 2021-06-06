Anson Lo太圓滑易被人誤會　花姐︰大家唔了解佢就會用虛偽兩個字

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-07 21:32

ViuTV新節目《調教你MIRROR》即將播出，MIRROR有11位成員出席記者會（Edan呂爵安因工作未能出席），為節目造勢。而節目的導師梁祖堯（阿祖）和經理人黃慧君（花姐）也有現身，二人一同接受訪問。被問到會否想再做一個《調教你ERROR》的節目，花姐明言︰「我諗調教ERROR你（阿祖）會更加辛苦，因為你應該搞唔掂佢哋4個，你講一句佢哋講十句。」二人異口同聲表示不用調教ERROR。

MIRROR的節目《調教你MIRROR》即將播出。（梁碧玲攝）

今次要一次過「調教」12個男生，阿祖直言比拍《調教你男友》更有難度，「因為佢哋唔係素人，同埋觀眾對佢哋已經有個expectation，《調教你男友》嘅時候容易做嘅原因係因為呢一班真係一班素人，而佢哋真係願意嚟參加。但係我唔知佢哋（MIRROR）有幾願意，（花姐︰佢哋唔願意㗎。）佢哋唔願意，因為演唱會仲有幾個禮拜就做，佢哋一開始嘅時候（心諗）『點解我哋仲要嚟拍啲咁嘅嘢』。」花姐爆料原來MIRROR更有因為要拍這個節目而怪責她，她說︰「我記得佢哋係有鬧我㗎，『其實演唱會已經唔夠時間籌備，點解你仲要我哋嘥10幾日入camp，你有冇體諒吓我』，我記得佢哋係有咁樣鬧過我。」阿祖指一開始時，MIRROR對整件事也非常有戒心，不願意投入，但製作組又不可以向他們解釋，因為整件事不可以「穿橋」，被他們知道拍什麼。

花姐笑言自己也想加入「被調教」的行列，「我覺我呢件事好好，我見到MIRROR今次嘅成長，我係羨慕嘅。我都有講不如阿祖都同我傾吓偈啦，我覺得我自己都有好多嘢要調教，無論係我自己嘅心態，或者係工作方法，如果有個局外人同我講，我覺得對自己都好好。」（梁碧玲攝）

MIRROR在「被調教」完後，溝通增加了，被問到哪位成員的進步最大時，阿祖和花姐就各自挑選兩個人去點評。阿祖直言每個人都改變很大，但就有次序，有人先有人後，因為早前已講過Lokman（楊樂文）、AK（江𤒹生）、Ian（陳卓賢）、Alton（王智德），所以阿祖就選了Jeremy（李駿傑）和Jer（柳應廷）和點評。他直言Jeremy的改變好大，以前他將所有事都藏在心裏不說，「因為佢個夢想係做一個男團，然後佢所有嘢都忍，所有嘢都我為大家付出，冇所謂，所以佢冇脾氣㗎，佢好關心大家，好愛大家，但係佢索晒所有嘅嘢自己受，但係而家Jeremy終於會發脾氣啦，終於大家講啲咩唔啱聽嘅時候，（佢會話）『我真係唔開心』，佢會直接講出嚟。」

花姐笑言MIRROR入camp的12日，是她這兩年來最輕鬆的12日。（梁碧玲攝）

至於Jer，阿祖覺得他本身也是一個慢熱和內斂的人，花姐苦笑說︰「但係阿Jer而家識駁嘴啊！」阿祖︰「佢話要同好熟嘅人，佢先會駁嘴，即係話佢同大家都真係開始熟。」花姐就講Tiger（邱傲然）和Anson Lo（盧瀚霆）。花姐和阿祖都大呼︰「好鍾意Tiger！」花姐覺得Tiger是一個好禮讓和被動的人，他每次都會說︰「哥哥做先啦！」、「我大把機會，我第日大個」，將機會讓給隊員，花姐說︰「但係身為佢媽媽，你就會好忟憎啊，你可唔可以積極啲，你積極啲可能你得到更多機會呢，其實你係得㗎嘛，你有才華㗎嘛，如果唔係我都唔簽佢啦，但佢又要收收埋埋自己，就係為咗畀機會人。但係經過咗呢個節目之後，佢好似知道，我畀機會哥哥唔代表我自己唔爭取，咁佢就開始表達到好多佢嘅嘢畀我聽，呢個轉變係令我覺得，大個仔啦咁！」

阿祖拍在「調教營」中，他是「狂喊」的一個，他說︰「我個人好易被觸動，啲嘢美好啲我就喊，我唔會因為慘而喊，我會因為啲嘢好美好而喊嘅，我係泡咗無限咁多次眼淚，我諗製作組都會覺得多到煩啊，所以佢唔伯剪咁多出嚟我估。」（梁碧玲攝）

阿祖又發現姜濤跟Tiger非常不熟，所以要成立「姜虎關注組」，他說︰「因為我頭幾日camp嘅時候，我發覺佢哋完全冇講過嘢，永遠都係姜濤坐呢邊，佢就坐另外一邊，直頭係唔識啊我覺得佢哋。」直到有一晚他叫二人一起對話，叫他們要和對方做朋友，每日要和對方講50句話，說什麼都可以，阿祖大爆一開頭他們就不斷在「猜枚」，是他們友誼的開始。他又大爆他對二人說了一番話，不知道鏡頭有沒有影到，他說︰「其實你兩個係MIRROR裏面最細嗰兩個，MIRROR第時係靠你哋兩個，然後嗰班哥哥係會攰，佢哋係會老㗎，你哋仲有好多路要行，但係你哋兩個就係之後要pick up呢件事，所以你兩個而家要做朋友，你哋而家要一齊mon住呢件事點樣行。」見到他們開始做朋友，阿祖笑言感欣慰。

花姐和阿祖都大呼︰「好鍾意Tiger！」（梁碧玲攝）

花姐講到Anson Lo的改變，她說︰「Anson Lo以前大家會覺得佢係一個好有禮貌，好gentle嘅人，咁佢真係好gentle，但係佢gentle嘅背後係因為佢覺得咁樣就唔會得罪人啦，大家會見到佢最友善嘅一面，唔會令人難受，但係因為咁大家就會唔了解佢，就會用虛偽兩個字、世界仔（形容佢），都唔係好嘅term，經過呢個camp之後，我同佢相處，又係令我難受，佢黑我面而家，佢會表達畀我睇，以前佢唔會同啲兄弟講有咩唔滿意，但係佢而家會好真實咁同啲兄弟講，呢個真實嘅Anson Lo反而係令大家覺得近咗。」阿祖指現在Anson Lo會直接問Anson Kong是否黑面，以前他一定不敢這樣說。

花姐就表示姜濤是一個慢熱的人。（梁碧玲攝）

再講到人氣王姜濤，他很多時接受訪問時，在團隊中不算多言，花姐就表示他是一個慢熱的人，阿祖︰「你會喺節目裏面會見到另一個佢，你會見到真正嘅佢。（花姐︰一個好成熟、好有諗法、好識照顧人嘅人嚟嘅，不過佢始終慢熱，佢未必可以對外表現到呢樣嘢就真嘅。）」而花姐在看完Lokman的一集也「爆喊」，現在說起也想哭，她說︰「我發覺原來好多嘢我唔係了解得佢咁深，我從佢把口（聽到佢）親自講呢番說話嘅時候，我有啲覺得我欠咗佢嘅，但係佢嘅改變又令我好感動，所以我喊得好緊要。」

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