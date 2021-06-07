一笑渡凡間．短劇評二｜輕喜劇受眾廣　公式化劇情不嬲有市場

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-06-07 21:30

無綫（TVB）劇集《一笑渡凡間》第5-10集劇評。

不難看出，《一笑渡凡間》其實這套古裝劇沿用了TVB用的套路，現代人生活方式去拍攝一個古裝但沒有朝代背景的劇集，所以看起來會有種莫名的既視感，但老實說，《一笑渡凡間》的賣點並不是靚人靚景，否則就睇返中國內地的宮鬥劇好過。

《一笑渡凡間》又唔係話好難睇。（《一笑渡凡間》截圖）

公式化套路

《一笑渡凡間》的賣點也不是愛情，而是在於角色的成長。劇集開宗明義就是講濟公，故事由李修緣（蕭正楠飾）失憶跌落凡間而展開，劇情也是十分公式化，主角一定先會遇上一些芝麻小事，再以激發起自己的潛能，中間再穿插一兩條感情線，後段再放一兩個反派製造高潮位，最後邪不能勝正。

主要都係睇蕭正楠。（《一笑渡凡間》截圖）

睇主角成長有代入感

李修緣由一個染坊工人，帶點玩世不恭，再轉變成為朋友挺身而出，追查案件申冤，雖然在「靈石教迷香案」中被教主「善行」（何遠東飾）所騙，但仍不計前嫌給予幫助，最後「善行」為他而犧牲時還會感到傷感。隨住這些案件，這個失憶了的「濟公」正慢慢的想回過去零碎的片段，開始頓悟。觀眾睇劇的同時，也陪住這個「濟公」一步一步地成長，這才是《一笑渡凡間》的賣點，也是煲劇有趣之處。

綠葉好突出。（《一笑渡凡間》截圖）

成功的劇集不外乎幾個元素，代入感、追看性、懸念和高潮。《一笑渡凡間》集奇幻、查案、愛情、親友情，集多個元素於一身，「條橋舊就舊咗啲，不過總有一個啱睇！」播出兩周坊間反應雖不算熱烈，但也不算差，好些演員的演出更被腌尖的網民點名激讚。今日（6月7日）剛釋出的即時收視（19.2點）來看，成績尚算可以。

簡淑兒好girl-able。（《一笑渡凡間》截圖）

綠葉發揮有看點

《一笑渡凡間》另一個賣點，就是演員。蕭正楠、沈震軒和湯洛雯都是正常發揮，類似的角色做過多次，其實不太新鮮，值得一讚的反而是配角以及綠葉的演出，喊到七情上面的冬瓜嬌（尹詩沛飾）、面惡心善的孤姐（陳秀珠飾）、膽小怕事的武雄（杜燕歌飾）、不時穿插在劇情中的蘇大娘（文雪兒飾）和丁大娘（江欣燕飾），每逢這幾位演員出場都能引人發笑。喜劇最重要就是一個笑字，對家庭觀眾來說，用《一笑渡凡間》來「電視汁撈飯」也是一個不錯的選擇。

同場加映：一笑渡凡間｜演員中期評核報告 有四位資深綠葉引爆大量笑彈

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