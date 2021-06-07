三台收視報告｜TVB《逆天奇案》強勢　ViuTV等MIRROR打救

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-07 22:27

三台收視報告又再出爐，今次的日期是5月31日至6月6日。今次是第二次公布三台新鮮收視，TVB方面劇集沒有大變動，反而星期日播放的電影《侏羅紀世界》有驚喜，而ViuTV方面早一次的報告最高收視是星期六的電影時段，但今次則有改變。

先講TVB，劇集《逆天奇案》依然保持好成績，直播收視有24.5，換轉七天收視相信繼續保持26點以上，絕對是這半年最佳收視的一套劇集。《一笑渡凡間》今次錄得19.2點，跟上次報告一樣，《愛．回家之開心速遞》星期一至五的收視有回升，由上次的23.2點升至24.1點，但星期日時段反而有24.2點，比閒日更高。

《逆天奇案》收視不錯。（劇集）

綜藝方面，《聲夢傳奇》有16.1點，跟以前公佈的七天平台收視其實差不多，所以可以看成收視是穩步上揚。《日日媽媽聲》11.8點比七天的13.9點下跌了，換轉後應該是差不多的水平。昨日播放的《好聲好戲》首屆畢業作品：《侏羅紀世界》有驚喜，錄得19.6點，比起上次報告的《開心大綜藝》（17.6點）、《勁歌金曲》（12.1點）和《諸朋好友》（9.9點）多出了不少，看來在周日播電影也是一個不錯的選擇。

大家想睇套戲定《好聲好氣》嘅配音呢？（網上圖片）

ViuTV方面，上次報告成為全台綜藝最低收視的《囝囝女女730》，今次有輕微進步，由0.9點升至整數1點，比周二播放的《一周睇樓團》和星期六、日播放《大鳴大放》高出少少，但依然是綜藝節目中最低的一套。而今次星期六電影時段的《高海拔之戀II》只有2.9點，比起上次報告是全台最高收視的《英雄本色III夕陽之歌》（4.7點）下跌了不少，而今次報告最高的節目是上次排第二的《健康要Fact Check》，有3.2點，《Chill Club》則下跌了整整1點，由3.2點跌至2.2點。

《囝囝女女730》要加油。（潘緻慧Instagram圖片）

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星期一至五的兩個綜藝節目《中女唔易做》和《掃街達人》，前者由2.3點升至2.7點，可能有受嘉賓影響，至於《掃街達人》則沒有轉變，依然是2.7點，看來今輪的綜藝未有太多吸引力，但最新的排陣將會加入《造美人》和《調教你MIRROR》，相信會刺激到收視。

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