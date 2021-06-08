造美人｜6號「OK」胡靄琪上鏡嚇親人　童年照曝光原來好靚女

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-08 04:18

ViuTV的綜藝節目另類選美真人騷《造美人》在昨日播出首集，總共有七位參賽者亮相，有五名成功進入12強，分別是包括有2號張育玲（Kathy）、3號劉兆汶（AB）、4號歐陽玉婷（Miko）、6號胡靄琪（OK）以及8號林珊妮（Shweta）。

當中，以6號OK最為搶鏡，本身從事地盤工作的她完全地表現出自己的真性情，在面試階段已經覺得自己OK，但希望可以再執靚少少，去到節目時間依然口直心快，直言是被ViuTV的招攬廣告誤導了自己來參加比賽，引來評審們大笑。其實OK雖然睇落不算太靚，但其實私生活的相片沒有那麼差，兒時更可以用美女來形容。

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根據早前ViuTV發放的資料所介紹，節目將以選美和真人騷互相結合，透過一群不限年齡、學識、身份的女性參與。一班參加者除了經歷為期三個月關於飲食調校、身體塑形訓練的課程，部份佳麗更可自選在訓練期間參與醫學美容等相關療程，而期間更有大大小小不同的活動、集宿和考驗。當中在不同考試階段均設排名機制，如能名列前茅歸入精英組成為尖子，將會得到不同的獎勵和優惠。

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