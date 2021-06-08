韓藝瑟再被前娛樂記者爆黑料　崔智友韓佳人因一張合照備受牽連

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-08 15:15

39歲韓國女星韓藝瑟，上月被前資深娛樂記者金龍浩（김용호）爆料，指其年輕10歲的男友柳成宰曾做過牛郎，雖然韓藝瑟初頭霸氣反擊怒斥對方作故仔，卻又再被對方加碼踢爆是「Burning Sun夜店事件」中引發毒品爭議的H女演員。曾爆出多對明星情侶戀情的知名狗仔媒體Dispatch（D社），亦加入爆料，直指柳成宰確實在非法營業的卡拉OK（即偽裝成一般卡拉OK但提供男接待員服務的牛郎店）做過牛郎，更靠食軟飯詐騙過不少已婚女，令韓藝瑟不得不放低姿態，坦承知道男友曾在卡拉OK工作過。

韓藝瑟近日接連被前資深娛樂記者金龍浩爆黑材料成焦點。（Newsen）

嫩男友被爆曾做牛郎呃已婚女食軟飯 Dispatch爆韓藝瑟早就知情？

韓藝瑟千字文否認嫩男友食軟飯呃已婚女：我不信沒親眼看到的傳聞

金龍浩昨晚（7日）在YouTube「橫豎研究所（가로세로연구소）」中，繼續爆韓藝瑟的黑材料，影片以「韓藝瑟的卡拉OK朋友們」為題，並公開一張韓藝瑟與崔智友、韓佳人、車藝蓮以及張東健的太太高素榮的合照。金龍浩聲稱該照片於卡拉OK所拍攝，又表示相中有兩至三名女星是卡拉OK夜蒲常客，對於五人是相熟關係令人意外。他又表示就是照片中的其中一位女星將柳成宰介紹給韓藝瑟認識，稍後會再公開。

金龍浩（左）昨晚（7日）在YouTube「橫豎研究所（가로세로연구소）」中繼續爆韓藝瑟的黑材料，影片以「韓藝瑟的卡拉OK朋友們」為題。（YouTube影片截圖）

韓藝瑟（中）與崔智友（前排右）、韓佳人（前排左）、車藝蓮（後排左）以及張東健的太太高素榮（後排右）的舊合照被公開。（YouTube影片截圖）

然而，韓媒《YTN Star》隨即報道指出，五位女星合照中的背景並非金龍浩所講的卡拉OK，而是大企業CJ於2013年舉辦年末派對的派對室，並指出當時韓藝瑟與其餘四位女星並非私底下見面。據悉，韓藝瑟當時在派對上認識YG製作人舊愛Teddy，在場的人包括電視、電影及廣告界高層，亦有不少知名藝人出席，包括BIGBANG隊長G-DRAGON。

YG御用音樂製作人Teddy是韓藝瑟的前男友。（網上圖片）

韓藝瑟上月公開新戀情，卻被爆男友曾經做過牛郎詐騙過不少已婚女。（Instagram：@han_ye_seul_）

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