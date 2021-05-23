韓藝瑟與前資深娛記惹罵戰　被對方再爆料曾於Burning Sun吸毒

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-05-23 22:16

拍過韓國電視劇《茶煲阿四》的39歲女演員韓藝瑟，早前在Instagram公開認愛年紀細10歲的圈外男友，更表示「我都叫他狗狗」、「我會好好地養他」，字裏行間都充滿幸福，得到大批網民留言祝福。然而，近日韓藝瑟的男友真實身份卻被一名已退休的資深娛樂記者踢爆曾經做過牛郎，甚至欺騙過不少女性，令韓藝瑟忍不住在Instagram反擊對方作故仔，這名記者今日（23日）直播反擊再爆韓藝瑟大鑊，直指2018年驚動全韓國的「Burning Sun夜店事件」中所引發毒品爭議的H女演員，正正就是韓藝瑟。

韓藝瑟被已退休的資深娛樂記者踢爆是2018年驚動全韓國的「Burning Sun夜店事件」中所引發毒品爭議的H女演員。（topstarnews）

前資深娛樂記者金龍浩（김용호）在Instagram上載在YouTube坐擁45萬名訂閱者，經常拍片大爆娛樂圈不為人知的事件，前日（21日）他拍片表示收到很多爆料指韓藝瑟的前舞台劇演員男友是牛郎出身，結果韓藝瑟本人在Instagram反擊親自回應：「不是...記者大人...這不是小說故事嗎？你得好好跟我喝一杯酒了！還有，為什麼這些事情總是在要跟經紀公司約滿才發生呢，真是神奇。」

韓藝瑟早前公開認愛年紀細10歲的圈外男友，卻被爆料指對方以前做過牛郎。（Instagram：@han_ye_seul_）

韓藝瑟本人在Instagram表示金龍浩是作故仔。（YouTube：김용호연예부장）

金龍浩今日（23日）在YouTube拍片反擊韓藝瑟的指控，認為她主動約自己飲酒這番言論實在太匪夷所思：「哈哈！我見到韓藝瑟小姐的訊息後，真的感到很無語，啊！原來這就是韓藝瑟的style呢！韓藝瑟又漂亮又懂得撒嬌，是不是與男人見面時要飲杯酒撒個嬌就能跳過事件呢？就算是我這樣的娛樂記者，跟我飲杯酒，我以後就只講你的好說話呢？你是這樣地自信嗎？」

金龍浩今日（23日）在YouTube拍片反擊韓藝瑟的指控。（YouTube：김용호연예부장）

金龍浩在直播題目寫明「比韓藝瑟男朋友的身份更令人震驚的事實是？」，擺明誓要撕開韓藝瑟的假面具，並大爆她是2018年驚動全韓國的「Burning Sun夜店事件」中所引發毒品爭議的H女演員，甚至公開了韓藝瑟在Burning Sun所拍攝的照片：「看了韓藝瑟的照片就會知道，她太瘦了，女演員們這麼消瘦是有理由的，表情也很奇妙。」

金龍浩公開一張韓藝瑟在Burning Sun夜店裏影的照片。（YouTube：김용호연예부장）

他又公開一些匿名的舉報內容：「我看到韓藝瑟帶着江南有名的酒店哥哥（호빠：即Hotel Oppa）在毒販們常去的夜店玩」、「本來就是瘋子」有觀眾表示希望能公開舉報的影片，不過遭到金龍浩拒絕：「影片的尺度太大了不能公開，以後要開始調查的話，我會發給警察。」他又表示今日所公開的約是第4.5階段，而他準備的有5個階段：「如果還需要解釋的話，韓藝瑟會親自解釋。」

韓藝瑟向來喜歡參加party。（IG/@han_ye_seul_）

有匿名舉報指韓藝瑟帶着江南有名的酒店哥哥（호빠：即Hotel Oppa）在毒販們常去的夜店玩。（YouTube：김용호연예부장）

Burning Sun事件始於2018年11月24日，韓國男團BIGBANG前成員勝利經營的夜店Burning Sun在一月被MBC《News Desk》揭露向客人施暴和受警察包庇事件，繼而爆出販毒、藏毒、江南警署勾結、性招待、逃稅、共享偷拍及招待未成年客人等爭議。

+ 5 + 5 + 5

韓藝瑟馬上在Instagram開直播，表示對方的言論損害自己的聲譽，亦表示自己與快完約的所屬經紀公司代表與金龍浩記者關係親近，並推測這可能是報復手段：「不是啊，真的不是啊，真是煩死了，不是，不好意思，真的不是啊！」

韓藝瑟馬上在Instagram開直播解釋事件。（Instagram：@han_ye_seul_）

點擊觀看更多韓藝瑟的照片：