Penthouse 3︱金素妍被第三季劇本嚇親！預告千書真「變成怪物」

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-05 23:30

狗血韓劇《The Penthouse》（頂樓）第三季4日舉辦開播記者會，飾演惡女千瑞珍的金素妍剛拿下百想藝術大賞視后，即將又要大展身手。她透露看到第三季劇本時嚇到了，因為覺得千瑞珍「快變成怪物」，直嘆：「瑞珍啊，妳這樣不行，到底想怎樣？」

《The Penthouse》第二季完結篇時，朱丹泰、千瑞珍以及吳允熙等人鋃鐺入獄，他們於第三季即將展開「上流監獄生活」，坐牢照樣不安分。金素妍表示，當初拿到劇本的時候，覺得所飾演的千瑞珍似乎陷入了慾望的深淵，不只黑化更加魔化，並笑稱這一次在惡行上依舊很「千瑞珍」，相信「千瑞珍」的招牌不會讓大家失望。

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柳真表示自己飾演的吳允熙因已受到應有的懲罰，為了要堂堂正正地出現在自己女兒裴羅娜面前，所以心情輕鬆地在監獄裡服刑。飾演朱丹泰的嚴基俊則坦率表示自己還是只能成為挨全民罵的對象。至於前兩季和柳真、金素妍、李智雅都有不少吻戲豔福不淺，還被網友懷疑是不是有投資而自肥，嚴基俊對此逗趣回應說這次沒有吻戲了，所以演出時沒有壓力，對於使壞也絲毫沒有罪惡感。

不過有趣的是，當記者會主持人問嚴基俊，關於新角色的加入到底會有怎樣的發展，想請他介紹一下新角色，嚴基俊一律以「不能劇透」作為回答，回答的語氣儼然「朱丹泰上身」，讓主持人一時間急跳腳說出：「題目不是都給經紀人審過了？怎麼都不回答？」害尹鐘焄等人當場忍不住爆笑出來。

在第二季中一人分飾二角的李智雅則坦言當初知道要這樣演時一度很擔心，但也努力演出兩個過著完全不同人生的角色，所以始終都是更加用心與細緻來演出每一場戲，她飾演的沈秀蓮在新預告當中說：「現在還覺得我是沈秀蓮嗎？」引起眾多猜測，但她提醒觀眾接下來還有另個謎團值得期待。

因為收視率屢創新高，已經改寫了韓國電視劇界的新歷史，如今第三季即將播出，演員群也不免俗地被問到自己期待本季第一集的收視率如何，嚴基俊對此表示是20.8%。而被問到收視公約時，奉太奎則透露其實第一季就要履行做公益的公約，但因為疫情而無法實現，但由於韓國民眾目前已經開始接種疫苗了，所以說不定等完結篇的時候就可以履行之前沒做到的承諾，到時候意義應該又會更不相同。《The Penthouse頂樓》第三季每週六上午10點在愛奇藝國際站獨家首播，6月8日起每週二上架於中華電信MOD戲劇單點專區。

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