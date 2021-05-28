Penthouse 3︱30秒預告公開　李智雅為朴恩碩報仇變殺人魔？

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-05-28 16:30

韓國狗血韓劇《The Penthouse》第三季（頂樓3）將於下月4日開播，劇組昨日（27日）終於公開了首波預告片，短短30秒已令劇迷非常緊張！預告中見到幾乎上季被判入獄的主角都已釋放，李智雅更將會黑化？

沈秀蓮等傷心的注視著朴恩碩遺照。（SBS）

上季結尾講到朴恩碩向李智雅求婚之際慘被炸死，雖然劇迷猜測他有可能翻生，但預告中則見到沈秀蓮等，注視著朴恩碩遺照的畫面，生死依舊成謎。預告中李智雅講到「Logan Lee死了，那裡明明還有一個人。」和「與Logan Lee一起回來的人是誰？ 」，相信由溫朱莞飾演的新角色「白俊基」會是相當關鍵的角色。

朴恩碩似乎不會翻生？（SBS）

溫朱莞（左）飾演的新角色「白俊基」似乎非常關鍵。（SBS）

金素妍威脅嚴基俊。（SBS）

預告中亦見到戴着求婚戒指的李智雅，疑為了報仇黑化，她不但疑似推某人落懸崖外，更拿着利器講到必定會奉陪到底，就像變了另一個人！而今季金素妍、柳真和嚴基俊等亦全部已出獄，但明顯放監後眾人沒有改過自身。金素妍威脅嚴基俊外，柳真亦疑似再與嚴基俊勾結起來，當中更出現殺人的場面，相信今季必定同樣狗血到不得了。

柳真疑似再與嚴基俊勾結起來。（SBS）

李智雅疑為了報仇黑化？（SBS）

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