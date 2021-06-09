怦然心動20歲 | 鍾欣潼被好友視為假想敵　自曝曾遭閨密搶男友

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-09 15:46

阿嬌鍾欣潼最近在真人戀愛節目《怦然心動20歲》中擔任觀察嘉賓，對20幾歲的年輕人拍拖看得津津樂道，除了大談自身看法，還分享了不少個人經歷，揭露她的另一面。

阿嬌在節目中不時語出驚人。（微博@怦然心動20歲）

節目中有多位男男女女，有的互生情愫，不時出現呷醋現象，而阿嬌就曾被朋友視為假想敵，她憶述道：「我記得我小時候，旁邊那男生是跟我同一台車回家的，但他有個女朋友，也是我的好朋友，因為我跟他做同桌，她就生我氣了，但其實我們並沒有什麼，莫名地討厭我。」

阿嬌莫名被好友討厭。（視頻截圖）

面對當中兩位女生同時對一位男生有feel的修羅場情景，阿嬌透露自己也經歷過，更大爆曾被閨蜜搶男友：「我跟一個閨蜜說，我那個男朋友，因為我很多開心不開心都跟她說，之後有介紹到他們認識，怎知道他們在外地遇上，就在一起了。」更誇張的是，阿嬌之所以知道這件事，也是這位閨蜜親口告知她：「那個女生約了我一起去唱歌的時候，抓了我進去洗手間跟我說：『我跟誰誰誰在一起了。』我那個時候的心情就是，拍戲嗎現在？」阿嬌續指道：「我嘗試把這個事情壓下去，我在想我該不該跟這個女生做朋友，但發現是不行的。」很久以後在街上碰面，阿嬌反被這位閨蜜質問：「你為什麼生我氣？」令她相當驚訝：「你不知道自己錯什麼嗎？」

阿嬌現在講起似乎仍覺得這位閨蜜的問法不可思議。（視頻截圖）

阿嬌的爆料，令在場所有嘉賓都大感驚訝，雖然她並未透露當事人是誰，不過主持人大左大膽猜測：「完蛋了我覺得肯定是我們認識的人。」而阿嬌也沒有否認，但不排除節目未剪接出來。

大左大膽猜測。（視頻截圖）

其實現實中有不少被閨蜜或者兄弟搶自己另一半的情況，問題並不在於介紹雙方認識，而是兩人做人的原則問題，畢竟一個巴掌拍不響，真是要慎重！