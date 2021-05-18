蔡卓妍結束隔離鍾欣潼驚喜迎接慶祝20周年　阿嬌面尖尖成個靚返哂

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-05-18 14:01

蔡卓妍（阿Sa）月初時在IG透露前往內地，日前剛剛結束14日隔離，第一時間便同鍾欣潼（阿嬌）見面，興奮之情溢於言表。

阿Sa本月初表示自己將會隔離14日。（Instagram@choisaaaa）

最近都在內地工作的阿嬌一早已經在阿Sa入住的酒店等候，給對方一個大驚喜，兩人一見面就擁抱，阿嬌貼心地接過阿Sa手中的花束，隨即帶她遊覽全屋，見到整個房間的速遞包裹，阿Sa欣喜若狂，貼心的阿嬌一早已經為她準備好食物以及日常用品，隨即關智斌（Kenny）亦到場迎接，見到成班朋友的阿Sa開心到飛起，在屋裡面四處走動，不停「哇……哇……哇……」，非常振奮。

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其實今日（18日）是Twins出道20周年的正日，二人推出新歌《小小女人》慶祝，阿Sa更配文IG寫到：「完成14天的隔離就見到我的小嬌嬌，一打開門看到滿屋的快遞也不及看到你藏在門後的那種驚喜和開心！在今天這個特殊的日子裡我們準備了驚喜要送給大家，你們都收到了嗎。下一個20年我們依舊相互陪伴。我記得我們說過60歲還要一起打側手翻。」相當感人。

今日是Twins出道20周年正日。（微博@鍾欣潼）