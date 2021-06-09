調教你MIRROR︱重溫《Mirror Go》變態遊戲　AL飲成杯白醋飲到嘔

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-09 21:45

ViuTV節目《調教你MIRROR》首周播出就有勁高的討論度，節目中眾成員接受導師梁祖堯的「調教」，勢要「Be a better MIRROR」。不過播出頭兩集，就看到成員們對製作組的不信任，事關他們在《Mirror Go》中過太多「伏」，令他們無時無刻都覺得節目組是整蠱他們，或者在什麼地方裝了機關，所以連食飯時間都不相信真的有飯食。

MIRROR在節目中勁擔心自己又被玩，雖然好慘，但又有點搞笑。（電視截圖）

的確，MIRROR在之前的《Mirror Go》經常被「折磨」，AK（江𤒹生）在《調教你MIRROR》就講到︰「我對呢個節目嘅恐懼唔係源自於《調教你男友》呢個節目，係源於係哋節目組對我哋之前待遇，令我哋產生恐懼。我第一日，拍第一輯《Mirror Go》嘅時候，就係跳Bungy Jump，玩完返香港係即刻發高燒，再加泰國玩到嘔。佢有開心嘅成份，但係都有好多辛苦嘅成份。」究竟MIRROR在《Mirror Go》受過什麼折磨會令他們現在有「被害妄想症」呢？立即為大家重溫一下當中的10件事！

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