MIRROR出新歌《BOSS》　團歌暫只得兩首YouTube累積view數過百萬

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人氣組合MIRROR的派台歌《BOSS》將會在6月9日首播及上架，令一班「鏡粉」勁期待！MIRROR今年推出的團歌和隊員Solo歌都有不錯的成績，除了樂迷的反應甚佳外，其實受歡迎程度也可以在YouTube上載的MV view數反映到。雖然歌曲推出的時間不一，不過有些歌縱然較遲出，卻有更高的view數，可見那首歌更為「入屋」和有更多人認識。立即跟大家看看截至截稿時間，各首歌的view數，來個大比拼！

MIRROR即將出新歌《BOSS》。（IG@mirror.weare）

（以下只計算MIRROR的派台歌中，有MV或lyric video的歌曲。）MIRROR的派台歌有20首的MV都在YouTube突破了100萬view數，點擊下圖逐格看︰（排名由低至高）

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令人意外的是，一些迴響大的歌曲如Jer的《狂人日記》比Anson Kong的《黑之呼吸》和Ian的《DWBF》更早出MV，卻遲遲未達100萬view數，暫時只有約96萬view數，同樣地，Anson Lo的《EGO》也是只有約93萬點擊次數，令人意外。不過姜濤的《蒙著嘴說愛你》和Edan的《E先生 連環不幸事件》 也毫無懸念地成為MIRROR所有歌曲中的第一、二位最高view數的歌。團歌當中，就只有《WARRIOR》和出道作品《一秒間》上榜，也是令人感驚訝的。

點擊下圖看更多MIRROR在《調教你MIRROR》記者會上的靚仔相，更有Anson Lo和Jer絕密「出手」畫面！

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