逆天奇案．劇透｜張頴康沉淪毒海　林夏薇陳展鵬婚禮隨時告吹？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-06-10 01:00

TVB劇集《逆天奇案》第29集劇透。

《逆天奇案》上集講到Marco（張頴康飾）同尤麗（劉佩玥飾）靠着杜狀（王賢誌飾）同Hazel（蔣祖曼飾）的出色辯護，二人無罪釋放。Hazel雖然贏了官司，但就另有感悟，不禁反思。森Sir（陳展鵬飾）回到殺虎案地點，暗自失落，Wing（林夏薇飾）體貼陪伴。Ana（馮盈盈飾）心灰意冷，計劃離港，從朋友之言靈機一觸，終於憑着一條情慾短片發現由僱傭兵所拍攝的殺虎片段，更成為有力證據！而Marco得知Ana找到新證據後，隨即逃亡，森Sir同Nic Sir（黃智賢飾）趕往追捕，尤麗同Marco遇車禍，尤麗更不幸身亡，而Marco就再次面對審訊。

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集講到審訊完結，Marco卻因尤麗意外身亡，傷心欲絕，不但不理公事，終日沉迷電腦世界，更染上毒癮。Wing在查案時意外聽見Ana與朋友的對話，令Wing與森Sir的關係出現裂縫！莫Sir（李國麟飾）表示打算移民外國退休，森Sir、Nic Sir與其組員到莫Sir的別墅為他舉辦歡送派對，就在眾人興高采烈時，一班僱傭兵向別墅步步進逼！

Marco因老婆尤麗之死大受打擊，更染上毒癮。（YouTube影片截圖）

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