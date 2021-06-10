原本有機會做劉德華老婆！謝金燕錯失「出嫁」機會：都怪疫情

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台灣新冠肺炎疫情嚴峻，全台三級警戒二度延長到6月28日，讓許多演藝活動被迫暫停，「姐姐」謝金燕也宣布高雄演唱會售票延期，她近日經常在社群平台與歌迷聊天，近日被問到2021年最喜悅及最悲傷的事情，她自爆今年要與天王劉德華合作電影，甚至是演出夫妻檔。

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謝金燕多次表示很欣賞劉德華，已經迷戀到「非他不嫁」的地步，經紀人曾透露她練得一口流利廣東話，就是希望有朝一日能和劉德華一起拍戲，2018年出席金馬獎頒獎典禮時，在偶像面前放話「未來會有一部電影，女主角謝金燕，男主角劉德華！」

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沒想到後來真的有人促成兩人合作，差一點就要圓了謝金燕的夢想，她被粉絲問道「2021年最喜悅／最悲傷的事？」她才透露「最喜悅是有部電影演劉德華老婆，最悲傷因為疫情取消了。」並強調自己不是在開玩笑，只是之前很低調沒透露。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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