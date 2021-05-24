《金手指》殺青角色造型曝光　劉德華化老妝似朝偉老竇

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-05-24 15:56

由莊文強執導及編劇、黃斌監製；梁朝偉、劉德華、蔡卓妍及任達華等主演的英皇電影《金手指》自開拍以來進度十分順利，現已完成拍攝，進入後期製作階段。身為老闆的英皇集團主席楊受成曾兩度到現場探班，除了為一班演員打氣外，還順道暢遊場景。

楊受成與梁朝偉及劉德華合照。（官方圖片）

《金手指》雲集多位金像級好戲之人，除了梁朝偉及劉德華外，其他演員還包括蔡卓妍、任達華、方中信、姜皓文、錢嘉樂、陳家樂、周家怡、李靖筠、白只及太保等，所以《金手指》開拍消息一出，迅即成為全球華語電影市場最矚目之作，氣勢可謂一時無兩。如今電影已完成拍攝，進入後期製作階段。身為老闆的英皇集團主席楊受成，早前先後到半島酒店及邵氏影城探班，並順道暢遊戲中場景。

監製黃斌向楊受成展示《金手指》的豪華場景。（官方圖片）

向來甚少借出埸地的半島酒店，在《金手指》幾場重頭戲中，分別借出餐廳、酒樓作為拍攝，其中一場是兩大影帝梁朝偉與劉德華正面交鋒的戲肉，更安排在總統套房拍攝，在場的楊受成也讚嘆劇組十分架勢，借了多個靚景襯絕影帝。而置身其中的他除了探班，還第一時間現場直擊兩位影帝的精彩鬥法。他稱：「等了兩位影帝十多個年頭才等到他們再度『合體』，絕對機會難逢！」

《金手指》現已完成拍攝，而早前英皇集團主席楊受成曾先後到半島酒店及邵氏影城探班。（官方圖片）

另外，楊受成對劇組上下都十分窩心，除了兩位影帝之外，蔡卓妍、任達華及一班新演員如胡子彤、岑珈其、何啟華@Error、徐浩昌（肥腸）等，在邵氏片場開工時，他也特地前來探班及萬歲，而監製黃斌更充當導賞員，帶他及一眾工作人員參觀戲中梁朝偉金碧輝煌的辦公室。

楊受成到邵氏影城探班及萬歲。（官方圖片）

楊受成大讚古董房的陳設富麗堂皇：「這些廠景布置十足豪宅一樣，就算真的豪宅也沒有這麼靚，雖然全是用金錢堆砌出來，但絕對值得，用來襯托這個金像級班底陣容，絕對值回票價，相信觀眾和我一樣，對這部戲充滿期待。」