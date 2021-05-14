金手指｜網民惡搞維基　Error何啟華扮劉德華成功搶埋做男主角

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-05-14 13:30

由莊文強編劇，兩大影帝劉德華、梁朝偉主演，同戲更有任達華、蔡卓妍（阿Sa）、方中信、姜皓文、Error成員何啟華（阿Dee）等人，電影改編自「佳寧集團案」，圍繞1980年代，一間香港上市公司在短短幾年間由崛起到清盤的故事，最後該集團更被廉政公署跨國追查15年，事件轟動全球。

《金手指》陣容鼎盛，阿Dee在後排中間。（資料圖片）

早在《金手指》前期宣傳，已得知英皇電影破天荒投資3.5億作為製作，老闆楊受成更在記者會上揚言仍可以繼續加碼。而近日播出的《Error自肥企劃》中，有兩集已經少見阿Dee身影，最多只能在片尾出現，幸好劇組請來同阿Dee撞樣的陳海寧（Isabella），繼續「四歸一超於一切領域」。

《Error自肥企劃》搵來陳海寧暫替阿Dee的空缺。（影片擷圖）

由於大家都知道當時阿Dee正忙於拍攝《金手指》，近日有網民惡搞《金手指》的維基百科，令阿Dee都忍唔住上傳至IG限時動態，雖然搞笑，但一向玩得的阿Dee似乎都略為尷尬，寫下︰「大佬呀，你地（哋）唔好咁黐線啦，邊個改㗎？」因為網民惡搞阿Dee直情將劉德華個名刪走，變成何啟華擔正同梁朝偉鬥戲。有網民見到更愈玩愈大，將導演、監製、製片、動作指導、編劇、故事、統籌、主演通通改成何啟華，令到他再一次呼籲網民「唔好啦.GIF，你班黐線放過我啦，玩埋呢轉好啦，如造成不便本人深感抱歉，上映個日記得入場支持。」

其實《Error自肥企劃》都在節目中跟他開玩笑，笑指榮幸邀請到「正在拍攝千萬電影的特別嘉賓」來進行頒獎，當然這個人正是阿Dee，他亦貫徹一向作風，出場時都再次扮成劉德華，做出他獨有手勢，十分搞笑。

其實阿Dee曾經在接受訪問時透露，自己扮劉德華扮到獲得劉德華召見，原來是他在金像獎上負責介紹由劉德華有份角逐影帝的《拆彈專家》，他自言：「當時我唔知咩事，介紹完就返回後台，突然有位幕後工作人員行埋嚟同我講『劉德華想見你』，當然好驚訝。」

最終兩位華Dee在金像獎後台見面。（阿Dee IG）

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