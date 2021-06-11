了不起的姐姐2 | 張栢芝為父母離異拍手掌　為家姐忍淚同媽媽分離

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-11 07:30

張栢芝最近參加了不少內地綜藝節目，曝光率提升不少，人氣也愈來愈高，近日作客由時尚雜誌《Harper’s BAZAAR》中國版總編輯蘇芒策劃兼主持的訪談節目《了不起的姐姐2》，大談人生經歷。

栢芝同蘇芒。（微博@張栢芝工作室）

訪問中，栢芝詳細描述了自己的入行經過以及拍攝首套電影《喜劇之王》的契機：「那個時候我在澳洲讀書，但是因為我那個時候，爸爸沒有學費給我，我就要去打工，學校不能再去了，然後澳洲政府就說，你學校去不了，你就要回香港。」當時栢芝的父母對她被遣返的事毫不知情，回到香港之後，她也不知道要做什麼，直到某日遇到星探：「在街上突然有一個人，就說你好漂亮，然後就問我有沒有興趣拍廣告，我就說我沒興趣，因為我以為他們是騙子，然後一個星期還是十天，我重複走同一條路，不一樣的人跟我說同一句話，就是同一個飲料的廣告，然後我就覺得好奇怪，那些騙子換了班，但是我覺得又好像他們很真誠的，不想那種（騙子），然後我就答應了。周星馳一看到那個廣告，他就馬上要定那個《喜劇之王》（的女主角），所以18歲很快就定好了我的命運。」

回憶第一次見到星爺的場景，栢芝謂：「他是在一個辦公室裏面的房間沒出來，是另外一個人去接待我們的。然後我一到，他就給我兩個劇本，我都忘了是什麼，韓國的什麼電視劇還是怎麼樣的台詞，然後就叫我背那個故事，等一下就可以進房間看他了。」由於故事太長，栢芝笑言自己沒有背台詞，只是簡單地順了一下，等待一陣之後，就入房見星爺：「一進去他就背著我的，好像賭神一樣，然後慢慢地轉過來，我心裡在想，用得著明星要這樣轉過來嗎，用那麼誇張嗎？轉過來之後，我沒有太大的緊張。」隨即星爺給了栢芝另一個劇本，她心中竊喜：還好自己沒有背。新劇本要表演一個會抽煙的女人，星爺讓栢芝以筆代煙，扮抽煙看下感覺，結果栢芝反問道：「我為什麼要假裝抽給你看那個感覺，我可以真的抽一次給你看是什麼感覺。」最終很快確定讓她擔任《喜劇之王》女主角。

栢芝笑言第一次見到星爺好似賭神轉身一樣。（視頻截圖）

栢芝繼續憶述戲中一段吃芥末的哭戲，當時拍攝時，給了她假的芥末，於是栢芝馬上電話問星爺：「你那個哭是假哭還是真哭？」對方回應「當然要真哭」，她質問道：「那你給我假的幹嘛呢？」於是星爺即刻找副導演去日本餐廳買真的芥末。栢芝透露：「演完那場戲，我在洗手間裏面吐了八次，因為我一直在演，有時候燈光、機器，其他演員，所有東西，所以我要不停地吃，不停地吃，吃到那個胃不舒服了。」

作為成名之作，《喜劇之王》帶給栢芝的不止是名利，同時也令她確定了自己的戲路：「因為我從來沒學過演戲，但是我發現自己的執著，很多都在電影裏面的真實。對我來講，演員是演那個角色，但是裏面必須要真實，如果裏面不真，觀眾朋友會感覺不到那個裏面的靈魂。所以我拍完周星馳之後，我幾乎每一部戲，我都用很真實的，盡量去跟那個角色很真實地合在一起。」

栢芝直言自己喜歡觀察，對於任何角色都無壓力，表演時自然將這些融入。（視頻截圖）

雖然父母在栢芝9歲時離異，但對她來講並沒有什麼影響，反而超開心：「他們吵架吵得很厲害，然後就叫我們兄弟姐妹下來，很嚴肅地說爸爸媽媽真的要分開了，然後我弟弟、姐姐就哭得很厲害，然後我就拍掌，好開心，我說終於都分開了，趕快趕快，然後就跑上去換衣服，跟我媽走。我爸就很生氣，說不行，只可以拿一個人，我就看著我媽，看著我姐姐，然後我說你帶姐姐走吧，這樣子。」講完，栢芝也紅了眼眶，儘管同媽媽以及姐姐的關係一直不錯，不過對於年幼時就同媽媽分離，也忍不住感觸。

栢芝明白姐姐沒有真正意義上的爸爸，因此讓媽媽帶走姐姐，自己同弟弟跟著爸爸。（視頻截圖）

做完訪問後，蘇芒表示在栢芝身上學會了樂觀，從人生中諸多的不快樂裡，去挑選那些快樂的。