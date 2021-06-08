張栢芝大爆三位兒子性格特徵　Lucas彈唱已達公開表演水準！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-08 17:56

張栢芝近來頻頻亮相內地各大綜藝節目與活動，曝光率大大提升，深受網友喜愛。日前，她接受內地媒體專訪，大談定居上海的生活以及三位兒子的性格。

栢芝工作不斷。（微博@張栢芝工作室）

早前栢芝因為吃得太多，不時被媒體影到「肚凸凸」，因此傳出陀第四胎的烏龍消息。對此，她表示其實自己不介意肥瘦，現在想減肥的原因，是因為幾乎每一日都要工作，工作的衣服不允許有一點點肥。栢芝笑言，慶幸自己是肥在應該肥的地方，如果只需要穿日常的服裝，其實非常好看，只是有時品牌借的衣服尺寸太小，無奈才要減肥。

栢芝慶幸自己肥在該肥的地方。（微博@張栢芝工作室）

除此之外，栢芝還大談三位兒子的性格特點，她稱Lucas比較安靜，不喜歡說話，但一個眼神一個笑容，會讓所有女生瘋狂，栢芝解釋道，就是什麼都不需要做，一個眼神就會令人淪陷，好似梁朝偉那種feel。同時，她透露Lucas每一日都在練結他，彈唱的水準已經可以公開表演，只是兒子現在信心不足，所以也不會強迫對方；而二兒子Quintus性格活潑開朗，予人歡樂，有他的地方就會很開心；至於三兒子現在還太細，所以比較「惡」，希望大家都聽他的說話。

栢芝三個兒子性格各異。（微博@張栢芝）

在照顧三位兒子時，栢芝也會根據三人的個性相處，哥哥不太講話、不喜歡應酬，栢芝也不會逼他去做自己不願意的事，盡量走入他的世界，建立一個可以溝通的話題；Quintus喜歡一大堆朋友，開party等，所以栢芝就會跟著一起瘋狂，絕對是一位廿四孝媽咪！

栢芝對兒子們照顧有加。（Instagram@cecilia_pakchi_cheung）