黃翠如祝福文慘遭罵「綠茶婊」又不顧老公感受　蕭正楠霸氣護妻

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-06-11 14:15

洪永城（Tony）周四（10日）公布婚訊，將迎娶女友梁諾妍（Inez），與洪永城份屬好友的黃翠如（Priscilla）隨即在網上發長文送上祝福，親暱地以「笨城」稱呼對方，言語間透露與好友多年來相處的點滴。不過這篇祝福竟引起爭議，翠如慘遭罵「綠茶婊」，更有網民留言直指他們擺明「友達以上，戀人未滿」，應顧慮另一半感受。

在翠如和洪永城各自有另一半之前，大家都視他們為一對，如今各自成家，不少網民留言：「有一種好友叫洪永城黃翠如」，更有網民留言說：「點解新娘唔係黃翠如？」

黃翠如與洪永城識於微時，一起肩作戰多年，曾被大家視為一對。（IG圖片）

對於有網民留言「講真係人都睇得出你同佢『友達以上，戀人未滿』， 諗下阿雪雪雪（蕭正楠）感受好啲喎」，黃翠如以長文親自回應：「其實喺節目有講過，我同Tony，仲有兩個朋友，係好多年前，我哋結拜左（咗）做四兄弟姊妹，我是姊姊他是弟弟，其實友誼真係好簡單，但當然大家有權諗得好複雜。關於我對Tony的了解，識咗咁多年其實一啲都唔奇怪，而我同佢老婆亦都成日攞佢的特別之處來講笑。今次回應咁多，唔係怕比大家話，我都比大家話得慣，只係我覺得呢件係開心事，希望大家可以開心啲去睇，而我post之前亦都同Tony講咗, 我哋都係想呢件開心事同多啲人分享。好，我講完，你再睇多次成個post, 希望你都有多一點快樂。」翠如的文字表現得非常客氣，獲網民大讚高EQ。

而老公蕭正楠亦親自回應該網民留言：「感覺良好」，禮貌不失霸氣，他也有不時回應其他網民，為老婆護航，不少網民亦留言撐黃翠如與洪永城的友情真摯。

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