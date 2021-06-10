黃翠如祝福「大笨」洪永城訂婚：他很會照顧人，就是對我特別差

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-06-10 14:50

洪永城（Tony）周四（10日）宣布與女友梁諾妍（Inez）訂婚，與洪永城從幕前到幕後均非常合拍兼份屬好友的黃翠如隨即貼出二人在運動場拍攝的婚照並發布長文，恭喜老友終於成家立室之餘，又親近地以「笨城」稱呼對方：「洪永城，終於等到這一天。對著這個笨城，總有說不出的感受，一起成長互相關懷的時間不多，互相吵架的時間卻太多。然後進入TVB，一起經歷完全不同的工作環境，一起捱着批評，一起變得更加強大。」

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黃翠如感謝這個好友一直以來的陪伴：「記得有一些日子，我成為雜誌封面常客，那些標題令我感到很難受，然後這隻大笨說要幫我出聲，要寫什麼驚世的反擊，當然最後我撳住了他（他也有可能只是說說），然而，那是我第一次感受到這位大笨也懂照顧人。到後來，我發現他很會照顧別人，就是對我特別差，所以我怎會不討厭他⋯⋯」黃翠如又不忘對Inez喊話：「Inez， you are the one，感激你接收他，雖然他有太多缺點，又污糟又煩又大男人，脾氣又差，又冇交帶，好多諗法但好少實行，話減肥個肚腩永遠喺度，每本書睇頭三頁當睇咗⋯⋯⋯但係你唔要佢，冇人要佢了。記住，如果洪大笨蝦你，我一定幫你搞掂佢。祝福兩位我愛的人。」

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