Anna Wintour遭抗議要求加薪　「老闆著Prada員工乜都冇」

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-06-12 10:00

「時尚女魔頭」美國雜誌《VOGUE》總編輯Anna Wintour不時受到爭議，現時擔任康泰納仕集團（Condé Nast International）全球首席內容官的她，日前遭到旗下雜誌《New Yorker》上百名員工於其寓所外抗議，要求合理提高薪資。

Anna Wintour叱咤時尚界數幾十年。（GettyImages）

據外媒報道，參與抗議的群眾大多是《New Yorker》工會的查核員或編輯部員工，目前部份員工的年薪為4.2萬美元，要求將基礎年薪加至6萬美元，抗議者們紛紛高舉：「You can’t eat prestige（名聲冇得當飯食）」、「Fair pay now（公平薪酬）」等標語，高呼「Bosses wear Prada, workers get nada.（老闆著Prada，員工乜都冇）。」不過Anna Wintour並未露面，但她的鄰居不時派飲料給抗議員工。

Anna Wintour的黑超是標誌。（GettyImages）

多年來，時尚雜誌《VOGUE》一直因缺乏多元族群而遭到詬病，去年美國黑人平權運動高潮時期，《New York Times》更曾經發布多篇文章指責Anna Wintour內心根深蒂固的白人文化至上，甚至掀起外界要求她辭去編輯職務，結果她非但沒有因此離開，反而在年尾晉升「Chief Content Officer」，十足「時尚女魔頭」。