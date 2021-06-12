莫文蔚穿涉「辱華」品牌衣服惹不滿　火速刪除貼文更換頭像滅火

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-06-12 16:15

現年51歲的莫文蔚（Karen）在疫情下於昨晚（11/6）在紅館舉行一連3場《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》演出，而為了是次演唱會最近她就一連推出了多首廣東歌，其中一首叫《婦女新知2021》，並貼在微博作宣傳，同時亦將微博頭像轉換為該首歌的造型。

但近日就被細心的網友發現，她於《婦女新知2021》MV中的其中一個造型是身穿國際品牌「Dolce&Gabbana」的新款衣服，而該品牌曾陷「辱華」風波，所以莫文蔚的行為隨即引起廣大網友不滿，即登微博熱搜榜第一位。

莫文蔚最近推出了多首廣東歌。（莫文蔚微博圖片）

在新歌《婦女新知2021》MV中，莫文蔚身穿了一件充滿色彩斑斕的浴泡造型衣服，而該衣服正正就是「Dolce&Gabbana」今年新推出的系列，她還將在MV中的浴泡造型設定為微博頭像，似乎好喜歡該造型。但當被網友發現她穿「Dolce&Gabbana」衣服引起不滿後，她就火速將有關貼文刪除，並將頭像更換了，以望平息大家的不滿。

不少網友得知她身穿涉嫌辱華品牌後都表示不滿，紛紛在微博留言：「又想撈錢又把內地歌迷當傻子嗎？」、「現在聽見莫文蔚的聲音就感覺真的好惡心」等。但亦有網友為她發聲，認為穿衣是個人自由，而且她是英國籍，不必太過於極端。

莫文蔚被發現身穿涉嫌辱華品牌「Dolce&Gabbana」的新款衣服。（影片截圖）

內地不少網友非常不滿。（微博圖片）

事實上，在2018年「Dolce&Gabbana」於上海舉行時裝騷之前，就發佈了一則用「筷子吃意大利美食」的視頻，讓不少人覺得有貶低中國文化之嫌。隨後該品牌的創辦人同設計師被踢爆曾在Instagram指中國是「屎之國」，激起內地網友不滿，而且不少明星亦隨即同該品牌切割並宣布解約，事件鬧得非常激烈。

莫文蔚之前的微博頭像。（微博圖片）

現在的微博頭像。（微博圖片）